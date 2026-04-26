Sauvé de l'errance à 14 ans, ce Chihuahua trouve un foyer après quelques semaines au refuge malgré ses problèmes de santé

Sauvée de l’errance, Sana, une Chihuahua de 14 ans, n’aura passé que quelques semaines au refuge avant de voir sa vie basculer grâce à l’adoption par un couple expérimenté. Malgré plusieurs problèmes de santé, la petite chienne séniore profite désormais d’un foyer attentionné où elle reçoit soins et amour sans compter.

Depuis la mise en place de l'Opération Doyens par la Fondation 30 Millions d'Amis, de nombreux animaux séniors issus de refuges ont trouvé des familles aimantes. On peut citer les exemples de Chokemba, canidé violenté par son ancien maître, et d'Eden, féline épuisée par l'errance.

Cette initiative consiste à favoriser l'adoption de chiens et de chats de plus de 10 ans, la Fondation prenant en charge les frais vétérinaires à hauteur de 800 à 1000 euros.

Sana, femelle Chihuahua de 14 ans, en est une récente bénéficiaire. Découverte errante dans la Nièvre, elle avait été prise en charge par l'association Défense et Protection des Animaux, basée à Thiernay, rapportait la Fondation sur son site .

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Fondation 30 Millions d'Amis

Si les chiens âgés vivant dans les refuges ont généralement plus de mal que leurs congénères plus jeunes à être adoptés, Sana a eu de la chance ; son séjour dans cette structure d'accueil partenaire de 30 Millions d'Amis n'aura duré que 3 semaines. Elle a, en effet, été adoptée par un couple ayant de l'expérience avec les loulous au passé difficile ou ayant des besoins spécifiques. Il s'agit de Marina et Lahssen.

« J’ai voulu donner une chance à un chien âgé »

«?J’ai déjà adopté des chiens qui étaient maltraités. Cette fois, j’ai voulu donner une chance à un chien âgé?», explique le nouveau propriétaire de Sana.

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Lui et Marina n'ont pas été effrayés par les soucis de santé de la chienne : cataracte à un œil, respiration parfois sifflante à cause d'un pincement à l'entrée du thorax, tumeur au niveau du ventre opérée mais qui semble être revenue… Bien au contraire ; ils lui apportent tous les soins et toute l'attention qu'elle mérite.

Sana suit désormais ses humains partout. Elle les a même accompagnés lors d'un voyage en Espagne.

«?Grâce à vous, Sana a pu trouver une seconde chance et un foyer rempli d’amour. Merci pour tout ce que vous faites?», conclut Marina.