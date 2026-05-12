Un policier voit un chien peinant à marcher sur le bitume brûlant et lui offre des bottes de protection (vidéo)

Un Labrador nommé Brew a pu être soulagé de la chaleur brûlante du bitume grâce à l’intervention inattendue d’un policier au grand cœur. Celui-ci l'a équipé de bottes de protection, payées de sa propre poche, et lui a offert un kit de soins, des friandises et des jouets.

A Daytona Beach en Floride (Etats-Unis), un agent de la police locale (Daytona Beach Police Department) a eu un geste d'une grande bienveillance à l'égard d'un chien rencontré au hasard de l'une de ses patrouilles, rapportait WFLA News Channel 8 . La scène a été filmée par la caméra de corps du policier, et la vidéo postée sur Facebook.

Le matin du 2 mai 2026, alors que la température était déjà élevée, l'agent a croisé un Labrador Retriever qui boitait. Il marchait difficilement sur le trottoir aux côtés de son maître, qui le tenait en laisse d'une main et son vélo de l'autre.

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Daytona Beach Police Department / Facebook

L'homme a dit au policier que le canidé répond au nom de Brew. « Il a mal », lui a fait remarquer l'agent après avoir examiné rapidement la patte sur laquelle semblait avoir du mal à s'appuyer. Il a vite compris que c'était à cause de la chaleur du bitume.

« Nous sommes là pour veiller sur tout le monde, peu importe le nombre de pattes »

Il a caressé Brew et lui a parlé d'une voix douce, puis a expliqué à son maître qu'il allait se rendre au commissariat pour récupérer de la nourriture pour chien et d'autres articles. Le policier est ensuite allé au magasin pour acheter des bottes de protection pour le Labrador Retriever.



Daytona Beach Police Department / Facebook

Ce n'est pas tout, puisque le quadrupède a également reçu un kit de soins, des friandises et des jouets provenant de dons, de la part du service de police de Daytona Beach.

« Des moments comme ceux-ci nous rappellent que notre mission va au-delà de l’application de la loi. Nous sommes là pour veiller sur tout le monde dans notre communauté, peu importe le nombre de pattes qu’ils ont », peut-on lire dans la publication Facebook.

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