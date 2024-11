L'émotion d'un Golden Retriever en visite à Disneyland une dernière fois avant son départ pour le paradis des chiens (vidéo)

La magie de l’univers Disney opère depuis des générations, et les humains ne sont pas les seuls à y être sensibles. Il arrive aussi à nos animaux de compagnie d’en être émerveillés. C’était le cas de Bailey, un Golden Retriever qui n’est malheureusement plus de ce monde. Ce chien apparaît dans une vidéo particulièrement émouvante et devenue virale sur TikTok.

Nos chiens sont des membres à part entière de nos familles et nous redoutons tous ce triste jour où ils doivent s’en aller. L’entourage de Bailey en a récemment fait l’expérience, mais a fait en sorte que ses derniers instants sur Terre restent mémorables.

Ce Golden Retriever à la douceur exceptionnelle était un chien aimant et aimé. Au crépuscule de sa vie, ses humains ont décidé de lui offrir un ultime cadeau ; une visite à Disneyland.

Ils savaient que la magie de l’univers Disney allait l’enchanter et que c’était la meilleure manière pour lui de tirer sa révérence, de s’en aller en beauté.

Une vidéo partagée sur TikTok le 15 octobre 2024 et relayée par PetHelpful nous permet d’avoir un tout petit aperçu de cette dernière journée de la vie de Bailey qu’il a passée aux côtés d’une multitude de héros de dessins animés.



@glowingmemorystore / TikTok

On l’y voit notamment prendre la pose aux côtés de Jacques « Sully » Sullivan de « Monstres et Cie » et recevoir les caresses de ce dernier. Encore plus émouvantes sont les images qui suivent cette séquence pleine de tendresse, où les larmes du chien coulent sur sa joue. Un peu comme s’il était triste de devoir dire adieu à ses proches et de constater que cette journée amusante à Disneyland touchait à sa fin.

Les chiens pleurent-ils ?

Il est toutefois important de rappeler que les chiens ne pleurent pas de la même manière que nous, humains, le faisons. Autrement dit, en émettant des larmes. La plupart du temps, il s’agit d’un réflexe physiologique chez nos amis canins. Quoi qu’il en soit, la scène reste poignante, surtout lorsque l’on en connaît le contexte.

En fin de vidéo, on découvre un portrait lumineux posthume de Bailey dans le style Disney. Le compte TikTok où la publication est postée est d’ailleurs consacré à la présentation de ces créations.