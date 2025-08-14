Une chienne déprimée depuis l’hospitalisation de son chiot est autorisée à lui rendre visite, pour son plus grand bonheur (vidéo)

Jenna a tragiquement perdu tous ses chiots à la suite de son accouchement, à l’exception d’un seul : Eros. Malheureusement, le petit a eu de graves problèmes de santé qui l’ont conduit à être hospitalisé. Il a dû être séparé de sa mère pendant un certain temps, ce qui a été très difficile pour elle. Toutefois, lorsqu’elle l’a retrouvé, elle a été saisie d’une joie immense.

Une chienne nommée Jenna a vécu un accouchement difficile au cours duquel un seul chiot a survécu. Le petit, nommé Eros, n’était toutefois pas tiré d’affaires, car sa santé s’est rapidement détériorée. Pendant plusieurs jours, sa mère n’a pas pu le voir, parce qu'il séjournait dans un hôpital vétérinaire. En la voyant dans un état de grande détresse causé par cette séparation, sa propriétaire a organisé des retrouvailles et le moment était chargé d’émotions.

Heather, une éleveuse de Shiloh Shepherd, considère ses chiens comme des membres de la famille à part entière. Même s’ils sont destinés à rejoindre leur propre famille, elle les aime et les chouchoute jusqu’à ce qu’ils quittent sa maison. Alors, quand ses boules de poils ne se sentent pas bien, elle ressent leur mal-être aussi.

Une maladie grave

Lorsque le petit Eros est tombé malade, Heather a eu le cœur brisé. Elle a d’autant plus été attristée en voyant à quel point la mère du chiot souffrait de la situation. Le jeune quadrupède a dû passer plusieurs jours à l'hôpital tant son état de santé était préoccupant. Il ne pouvait pas ingurgiter d’aliments et semblait avoir des difficultés à respirer.

Les spécialistes lui ont diagnostiqué une achasie cricopharyngée, pathologie qui rend la déglutition difficile et peut limiter le passage des aliments, précisait Newsweek . Bien que les vétérinaires préconisaient l’euthanasie pour Eros, un praticien a indiqué à Heather qu’une opération était envisageable, ce qui a rassuré l’éleveuse.

Une séparation douloureuse

En attendant, le chiot devait rester à l’hôpital, une situation extrêmement dure pour sa mère : « Au début, Jenna était anxieuse, cherchant sans relâche jour et nuit, seule réconfortée par l'odeur de son chiot sur les peluches. Avec le temps, elle a commencé à perdre espoir et est devenue de plus en plus déprimée », témoignait Heather.

Ne pouvant se résoudre à la laisser dans cette détresse, celle-ci a organisé un temps de retrouvailles pour remonter le moral de la chienne. En voyant son petit, cette dernière a instantanément repris goût à la vie. Un moment touchant qui démontre le lien entre les quadrupèdes.

Même si le chiot n’est pas encore tiré d’affaires, il peut compter sur le soutien de sa propriétaire et de sa maman, qui ne le laisseront jamais tomber : « Une fois que nous avons su qu'il y avait de l'espoir, rien ne pouvait nous empêcher de le sauver », assurait l’éleveuse.