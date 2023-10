Retrouvailles émouvantes entre une chienne sauvée à 2 reprises et ses chiots après des débuts difficiles

Longtemps après leur sauvetage et leur départ vers leurs familles respectives, une chienne et ses chiots miraculés ont eu l’occasion de vivre de joyeuses retrouvailles. L’histoire est d’autant plus belle que ces canidés étaient tous en très grande souffrance par le passé.

8 chiots et leur mère ayant frôlé le pire ont pu se revoir un an et demi après avoir été adoptés, rapportait The Dodo.

Daisy et ses petits se trouvaient dans un refuge surpeuplé jusqu’à leur prise en charge par l’association de protection animale new-yorkaise Muddy Paws Rescue en février 2022.



Muddy Paws Rescue

Les jeunes canidés et leur génitrice souffraient terriblement de l’agitation qui régnait dans la structure d’accueil dont on les avait sortis, mais aussi de la maladie ; ils étaient, en effet, atteints de la parvovirose.



Muddy Paws Rescue

Pendant quelque temps, la survie de ces quadrupèdes était totalement incertaine. Grâce aux soins et à la détermination de leurs bienfaiteurs, ils ont toutefois réussi à s’en sortir.

Daisy, elle, était très affectée sur le plan psychologique et émotionnel. Elle était extrêmement craintive et avait du mal à vivre la séparation de ses chiots. On lui a toutefois trouvé une famille aimante, et tout le monde pensait que c’était le début d’une nouvelle ère pour la chienne.

Pourtant, le surlendemain de son adoption, Daisy s’est enfuie de sa nouvelle maison. Elle a réussi à sauter par-dessus la clôture d’un mètre et demi de haut pour disparaître dans la nature. Membres de Muddy Paws Rescue et habitants locaux se sont mobilisés pour la retrouver, mais elle parvenait à déjouer toutes les tentatives de capture pendant 4 jours.

Finalement, un duo de bénévoles a pu la localiser et la récupérer saine et sauve dans les bois. La chienne était à bout de forces et affamée, mais indemne.



Muddy Paws Rescue

« Leurs retrouvailles étaient si joyeuses »

Elle est rentrée auprès de ses adoptants et n’a plus fugué depuis. Ses chiots, eux, sont devenus de magnifiques chiens adultes, en pleine forme après avoir vaincu la maladie. Tous ont rejoint leurs familles respectives.



Muddy Paws Rescue

Un an et demi plus tard, leurs adoptants, qui étaient restés en contact, ont organisé les retrouvailles avec leur mère. La famille était donc à nouveau au complet, le temps d’un moment plein d’émotion.

A lire aussi : Une chienne de refuge impressionne tout le monde avec un talent hors du commun !



Erica Goldberger / Florence Lee-Gruswitz

« Leurs retrouvailles étaient si joyeuses », raconte Mallory Kerley, directrice du marketing chez Muddy Paws Rescue. Nous aimons voir les portées rester en contact, et cette famille en particulier est toujours proche. »