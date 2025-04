Une chienne déjoue les pronostics en s'accrochant à la vie après avoir été mordue par un serpent venimeux

Bernie Stray adore Dingo, sa chienne de 2 ans qui déborde de vie, d’énergie et de curiosité. On imagine donc l’angoisse qu’il a dû ressentir lorsqu’elle a été mordue par une vipère lors d’une promenade.

L’incident a eu lieu récemment alors que le duo se baladait au parc près de chez eux, à Tega Cay en Caroline du Sud (Etats-Unis). Dingo et son maître passaient par un sentier qu’ils connaissaient très bien pour y avoir marché « un million de fois », dit l’homme à WBTV. « Elle a reculé brusquement sur sa laisse », poursuit-il. Bernie Stray a tout de suite compris que quelque chose d’inhabituel venait de se produire.



La chienne a, en effet, été mordue par un mocassin à tête cuivrée, un serpent venimeux. Le reptile était caché dans l’épaisse végétation bordant le sentier.



L’attaque a été si rapide que Bernie Stray n’a pas eu le temps de la voir. Dingo était atteinte au museau.

Il n’a pas perdu de temps et l’a emmenée aux urgences vétérinaires. Par chance, la chienne a été mordue à un endroit un peu moins sensible que d’autres parties du corps comme la gorge. Elle s’en est sortie avec une enflure.

« Nous savions qu’elle irait bien »

C’est ce qu’explique la vétérinaire Kelly Lang, basée à Charlotte dans l’Etat voisin de la Caroline du Nord, à WBTV. « Bien que les morsures puissent être graves et parfois mortelles, la plupart du temps, elles ne provoquent qu'un gonflement important, indique la praticienne. Les plus inquiétantes sont celles qui surviennent près des voies respiratoires ». Les chiens les plus vulnérables sont ceux qui sont sujets à des troubles de la respiration, notamment les Bouledogues.

Dingo a donc été soignée et a pu rentrer chez elle pour se remettre de sa mésaventure. Si Bernie Stray a eu très peur au départ, lui et sa famille étaient convaincus qu’elle allait surmonter cette épreuve. « Nous savions qu’elle irait bien », a-t-il effectivement conclu.

