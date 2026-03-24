Volé par l'ancien compagnon de sa propriétaire, un Chihuahua est retrouvé par la police un an plus tard et remis à sa maîtresse (vidéo)

Après près d’un an d’absence, Alyssa Hurt, habitante de Scottsdale en Arizona (États-Unis), a enfin retrouvé son Chihuahua volé, Jax. Adopté en 2020 et véritable soutien émotionnel, le petit chien avait disparu en avril 2025. Leur réunion, rendue possible grâce à la persévérance d’Alyssa et à un signalement sur les réseaux sociaux, a été sincèrement émouvante.

Certaines histoires de retrouvailles marquent profondément, et celle-ci en fait clairement partie. Partagée sur TikTok et relayée par le média Arizona’s Family, elle raconte comment une habitante de Scottsdale aux États-Unis a enfin retrouvé son Chihuahua volé après près d’un an d’absence.

Une disparition déchirante

Tout commence par une disparition brutale. En avril 2025, en rentrant chez elle, Alyssa Hurt découvre sa porte d’entrée ouverte : son Chihuahua, Jax, a disparu. Adopté en 2020, ce petit chien était bien plus qu’un animal de compagnie pour la jeune femme, il était un véritable soutien émotionnel au quotidien.

© Alyssa Hurt

Refusant de perdre espoir, Alyssa a immédiatement lancé des appels à l’aide sur les réseaux sociaux et a multiplié les recherches pendant des mois. Il lui a fallu attendre près d’un an pour qu’un signalement permette enfin à la police de Scottsdale de retrouver Jax dans un hôtel.

L’intervention a également mené à l’arrestation de l’ex-petit ami d’Alyssa, soupçonné d’être à l’origine du vol. Une histoire bouleversante qui a rendu les retrouvailles encore plus fortes.

Des retrouvailles bouleversantes

Si l’histoire est déjà incroyable, ce sont surtout les retrouvailles entre le toutou et sa maîtresse qui ont marqué les esprits. En apprenant que Jax avait été retrouvé, Alyssa a fondu en larmes, submergée par l’émotion.

© Alyssa Hurt

Et lorsque son petit Chihuahua l’a enfin reconnue, la scène s’est transformée en un moment de joie intense, comme seuls les amoureux des animaux peuvent le comprendre. Après des mois d’inquiétude et d’attente, elle a enfin pu serrer son compagnon à 4 pattes dans ses bras. Elle venait littéralement de retrouver un membre de sa famille.

@arizonasfamily 11 months later, Alyssa Hurt is finally reunited with her chihuahua, Jax—her emotional support pup since 2020. Scottsdale police found him after a social media tip led officers to a hotel. Welcome home, Jax ????Molly McBride reports. ? original sound - Arizona’s Family 3TV CBS 5

Cette histoire rappelle à quel point le lien entre un animal et son maître est fort, et combien il est essentiel de ne jamais abandonner les recherches. Grâce à la persévérance et à l’aide des réseaux sociaux, un simple signalement a suffi à tout changer et à offrir à cette famille une fin aussi heureuse qu’émouvante.

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Le conseil de Woopets : que faire si votre chien est volé ?

Agir rapidement : contactez immédiatement la police ou la gendarmerie pour signaler le vol.

Contacter l'organisme d'identification : si votre chien est pucé, il faut immédiatement déclarer son vol auprès de l'I-CAD, l'organisme national d'identification des animaux domestiques, par mail ou courrier postal. Il est important de préciser que seul le propriétaire de l'animal peut faire cette démarche.

Utiliser les réseaux sociaux et les applications locales : publiez une description détaillée, des photos récentes et vos coordonnées.

Informer les refuges et associations : contactez les refuges, les associations et les sites spécialisés pour animaux perdus.

Créer des affiches dans votre quartier : mettez une photo, le nom du chien et vos coordonnées visibles dans les lieux fréquentés.

Ne perdez pas espoir : la persévérance et la mobilisation de la communauté augmentent les chances de retrouver votre animal.

Ces actions, combinées à la vigilance et à la rapidité, sont essentielles pour maximiser les chances de retrouver votre chien en toute sécurité.