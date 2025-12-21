Une femme recueille un Labrador épuisé sous une pluie battante et déclenche des retrouvailles inespérées après 3 mois d'angoisse

Après des mois d’angoisse, une propriétaire a fini par retrouver sa chienne disparue… à plus de 1 500 kilomètres de chez elle. Un incroyable périple dont tous les aspects n’ont pas encore été éclaircis, mais qui a connu une fin heureuse.

En Chine, une chienne restée introuvable pendant 3 mois a refait surface, contre toute attente, extrêmement loin de chez elle. Elle a été recueillie par une dame bienveillante avant de vivre d’émouvantes retrouvailles avec sa maîtresse, rapportait le South China Morning Post .

Appelée September, la chienne en question est une Labrador Retriever. Elle avait disparu le 13 août 2025 alors qu’elle était censée jouer dans le jardin de sa maîtresse, prénommée Gao, à Qingdao dans la province de Shandong.



Sa propriétaire l’avait cherchée partout. A ce moment-là, un festival se tenait sur la plage, non loin de son domicile. C’est là qu’elle avait pu la repérer sur des images de vidéosurveillance, la montrant alors qu’elle quittait les lieux avec un autre chien et le maître de ce dernier.

Gao avait poursuivi ses recherches, faisant le tour des refuges et scrutant quotidiennement les publications sur les réseaux sociaux. Sans résultat.

Jusqu’au 6 novembre et une vidéo postée par une habitante de Changsha (province de Hunan), 1500 kilomètres plus loin. Dans la séquence en question, Gao a reconnu September, notamment grâce à ses marques dues à un problème de peau.

Elle a pu discuter avec la dame, prénommée Zhou, en visioconférence. Elle a appelé la chienne par son nom et celle-ci a réagi. “Je me suis tout de suite mise à pleure de joie”, confie Gao.

“Elle a vécu des moments difficiles”

Zhou lui a dit avoir découvert September seule dans la rue le 4 novembre, sous une pluie battante. Elle l’a emmenée sur son lieu de travail, l’a nourrie et lui a aménagé un couchage confortable.



“Elle a peut-être été enlevée ou emmenée là-bas par des touristes à Qingdao, suppose Gao. Quoi qu’il en soit, elle a vécu des moments difficiles.”

La maîtresse de la chienne a fait appel à un transporteur pour la ramener à la maison. Les retrouvailles ont évidemment été pleines de joie.

Gao a constaté que September était en bonne santé, mais aussi qu’elle était devenue “moins paresseuse”.