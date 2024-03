3115, le numéro de téléphone gratuit des urgences vétérinaires qui peut sauver la vie de votre animal de compagnie

Comme nous autres humains, nos amis les chats et les chiens peuvent être victimes d’un accident. Face à une telle situation mettant en danger leur vie, il est nécessaire d’agir au plus vite et de ne pas attendre avant de consulter un professionnel de la santé animale. Mais quel numéro faut-il composer en cas d’urgence vétérinaire, pour éviter de perdre du temps ? Nous vous invitons à ouvrir votre répertoire téléphonique, et à enregistrer le 3115. Présentation de ce service au poil, qui peut sauver votre petit protégé.

La vie de nos fidèles compagnons est parsemée d’aléas. Intoxication, blessures graves à la suite d’une chute, ingestion d’un corps étranger risquant de provoquer une occlusion intestinale, problèmes lors de la mise-bas… Il existe diverses situations d’urgence mettant en jeu le pronostic vital de votre animal de compagnie, qui requièrent une intervention vétérinaire immédiate.

Lorsqu’un accident aussi grave pointe le bout de sa truffe sans crier gare, chaque minute compte. Il est primordial d’agir le plus vite possible pour le bien-être et la survie de votre précieux trésor sur pattes.

Mais la pression engendrée par ces moments anxiogènes peut vous faire oublier les gestes élémentaires à entreprendre. Rassurez-vous, une solution simple, mémorisable et efficace a vu le jour en 2018.

Un service qui combine la rapidité d’intervention et la facilité d’utilisation

Emergence, une société vétérinaire, a créé le 3115 dans le but d’offrir aux propriétaires d’animaux la tranquillité d’esprit nécessaire dans les situations d’urgence vétérinaire. Ce numéro gratuit assure une mise en relation instantanée avec un professionnel de la santé animale de garde. Il suffit de taper le code postal du lieu où vous êtes pour trouver un praticien disponible à proximité.

« Les services du 3115 s’assurent de la disponibilité des vétérinaires et de leur exercice vis-à-vis des animaux de compagnie : tous les carnivores domestiques, lapins et rongeurs et dans certaines régions les oiseaux et reptiles peuvent être pris en charge en urgence », peut-on lire dans un communiqué.

Le 3115 couvre de nombreuses villes françaises

À l’heure actuelle, le service – accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 – couvre 45 départements, 30 millions d’habitants et 8 300 communes, telles que Paris, Lille, Lyon, Montpellier ou encore Toulouse.

« Un tel plébiscite ne peut que nous encourager à poursuivre et accélérer son déploiement sur l’ensemble du territoire, souligne Sylvain Ranson, le fondateur, c’est dans ce but que nous œuvrons au quotidien pour étoffer le maillage des urgences vétérinaires en France et nous entourons de toutes les bonnes volontés de la profession qui souhaitent rejoindre notre action. »

