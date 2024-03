Une chienne découverte attachée à un banc dans un parc depuis plus de 8 heures est recueillie par la police qui lance immédiatement une enquête

L’abandon est l’une des pires épreuves qu’un animal de compagnie puisse vivre. Ce dernier se retrouve du jour au lendemain privé de sa famille et de son foyer, livré à lui-même dans un endroit qu’il ne connaît pas et sans comprendre ce qui lui arrive. C’est ce qui s’est passé récemment pour une chienne, trouvée seule et attachée à un banc.

Une chienne victime d’abandon a été prise en charge par les autorités et la personne suspectée de s’être séparée d’elle a été arrêtée, rapportait 6abc Action News.

Le mardi 12 mars 2024, la police de Prospect Park, dans le comté de Delaware en Pennsylvanie (Etats-Unis), a été appelée par un témoin souhaitant lui signaler l’abandon d’un animal.

Il s’agissait d’une chienne, de race Staffordshire Bull Terrier, qui venait d’être découverte attachée à un banc dans un parc local. Les forces de l’ordre ont aussitôt envoyé sur les lieux les agents Eric Davis et Michael Slowik, ainsi que le sergent Henry O’Neill.



Chief Dave Madonna- Prospect Park Police / Facebook

Bien qu’apeurée et sans doute désorientée, ce qui était totalement compréhensible au vu de la situation, la chienne s’est montrée particulièrement amicale à l’égard des policiers. Ils n’ont eu aucun mal à la détacher du banc pour l’emmener dans leurs locaux.

La femelle Staffie souffrait de déshydratation. D’après les témoignages recueillis, elle avait été laissée seule dans ce parc depuis au moins 8 heures.

L’auteur présumé de l’abandon identifié et arrêté

Les policiers l’ont accueillie au commissariat, où ils ont pris le temps de la réconforter. La chienne a ensuite reçu les soins dont elle avait besoin et a été placée. Il n’a pas été précisé si elle a été confiée à une famille d’accueil ou à un refuge.



Chief Dave Madonna- Prospect Park Police / Facebook

La police de Prospect Park a ouvert une enquête et un suspect a rapidement été identifié. Il s’agit d’un certain Abraham Myers. L’homme est âgé de 28 ans et habite Glenolden. Il a été interpellé et inculpé ; il devra, en effet, comparaître devant le tribunal pour cruauté animale et négligence.

Sa victime est entre de bonnes mains et pourra probablement bientôt avoir droit à un nouveau départ après cette expérience traumatisante.