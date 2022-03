Enfermées dans des caisses pendant des années, ces 2 chiennes victimes de négligence font connaissance avec le monde extérieur

Bella et Lila sont arrivées dans l'une des succursales de la Société royale pour la prévention de la cruauté envers les animaux (RSPCA) en février 2021. Les 2 chiennes ont été emprisonnées dans des caisses durant toute leur vie.

Bella et Lila, des prénoms tellement doux. Les 2 chiennes ont passé les 6 premières années de leur vie enfermées dans des caisses. Lorsque les agents de la RSPCA sont intervenus pour les libérer, ils ont découvert 2 animaux terrifiés, sales, couverts de puces et dont les poils étaient emmêlés. De l'urine et des excréments étaient également collés sur leur corps ; leur dentition se trouvait dans un état épouvantable. Une scène déchirante.

« Nous pensons qu'elles n'avaient passé que très peu de temps hors de leurs caisses, elles avaient donc à peine fait l'expérience du monde extérieur », a déclaré Natalie Wood, directrice du refuge qui les a accueillies. Après leur libération, un long travail de remise en confiance a commencé.

© RSPCA

Un second souffle

Il a fallu 2 mois avant que le personnel du centre ne réussisse à emmener Lila en promenade, et un mois supplémentaire pour Bella. Au fil du temps, Lila a développé un lien fort avec Lucy, l'une des bénévoles. « Elle courait vers elle lorsqu'elle arrivait chaque matin, et mettait ses pattes sur ses épaules comme pour lui faire un câlin. C'était un beau moment », se souvient Natalie Wood. Grâce au dévouement de l'équipe, la chienne est littéralement sortie de sa coquille.

Aujourd'hui rebaptisée Jemima, elle a été adoptée en octobre 2021 par une famille originaire du Suffolk. Elle a d'ailleurs un nouveau frère, Sam, un Lévrier âgé de 8 ans. « Elle a une personnalité merveilleuse et elle est si affectueuse, a déclaré sa mère adoptive, elle se précipite vers nous tous les matins pour nous faire un câlin – elle a évidemment 6 ans de câlins à rattraper. »

© RSPCA

Quant à Bella, elle a trouvé sa maison pour toujours en Écosse. « Bella va très bien, nous nous sentons très chanceux de l'avoir ! », ont confié ses nouveaux propriétaires.

Après avoir vécu dans un endroit exigu pendant longtemps, les 2 chiennes profitent de leur nouvelle vie aux côtés de personnes bienveillantes. Séances de papouilles et de jeux, ainsi que balades dans de magnifiques écrins de verdure rythment leur quotidien. Le personnel de la RSPCA et leurs proches leur ont insufflé un second souffle. Le monde s'ouvre à elles !