La famille d'un chien disparu apprend qu'on l'a "volé" et appelle à l'aide avant de découvrir la vérité

La famille de Pepper craignait le pire en découvrant des images de vidéosurveillance montrant une automobiliste emporter le chien. Quelques jours plus tard, elle a compris que la réalité était tout autre.

Un chien sénior est rentré sain et sauf auprès de sa famille après avoir été emmené par erreur par une dame qui voulait lui venir en aide, rapportait WPLG Local 10.

Pepper, un Shih Tzu âgé de 12 ans, avait disparu le vendredi 20 octobre dans le comté de Miami-Dade en Floride (Etats-Unis). Cette après-midi-là, le fils de sa propriétaire l’avait laissé sortir par la porte de derrière, comme il le faisait quotidiennement, pour qu’il se dégourdisse les pattes pendant qu’il préparait sa gamelle.



WPLG Local 10

A son retour et s’apprêtant à lui servir son repas, il a constaté que Pepper n’était plus là. La maîtresse du canidé, Keneshia Riley, et sa famille l’ont cherché partout, mais l’animal s’était totalement volatilisé.

Keneshia Riley a ensuite obtenu les enregistrements du système de vidéosurveillance des voisins. En visionnant ces images, elle a vu Pepper se tenant sur le trottoir d’en-face, puis une camionnette s’arrêtant à son niveau. Quelqu’un est descendu du véhicule pour s’emparer du chien et l’embarquer avant de quitter les lieux.



WPLG Local 10

« Il est le premier animal compagnie de notre famille, déclarait sa propriétaire dans son appel à l’aide. Nous voulons juste que notre animal revienne. Nous voulons juste que Pepper revienne ».

Le lundi 23 octobre, un voisin a appelé Keneshia Riley pour lui dire qu’une femme venait de poster la photo d’un chien ressemblant à Pepper sur un site dédié aux animaux perdus et retrouvés.

« Il n’y avait pas de mauvaise intention »

Keneshia Riley a appelé la personne et eu la confirmation qu’il s’agissait de son ami à 4 pattes. Il s’est avéré que la dame ne l’avait pas du tout volé. Elle pensait bien faire en voyant ce chien seul dans la rue et l’avait recueilli pour en prendre soin et signaler sa disparition.

La date de la publication prouve qu’elle l’avait postée immédiatement après avoir découvert Pepper. « Il n’y avait donc pas de mauvaise intention », indique Keneshia Riley.

Pepper est donc de retour à la maison après cette petite mésaventure née d’une fugue et d’un malentendu.

WPLG Local 10