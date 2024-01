Un chien se laisse entraîner par son flair loin de sa maison et disparaît, donnant lieu à des jours de recherches intensives

Un chien a été retrouvé sain et sauf plusieurs jours après s’être éloigné de la maison de sa maîtresse, rapportait BayToday.

Shannon Page habite Mattawa en Ontario (Canada), une ville entourée de forêts et de cours d’eau. Alors, quand elle s’est aperçue que son chien Finley n’était plus dans le jardin l’après-midi du vendredi 12 janvier, elle a tout de suite lancé l’alerte et s’est mise à le chercher partout dans le secteur.



Shannon Page / Facebook

Finley est âgé de 2 ans et est un croisé Treeing Walker Coonhound, une race d’origine nord-américaine non reconnue par la FCI (Fédération Cynologique Internationale). Elle est traditionnellement élevée pour la chasse, misant sur son puissant flair.

C’est justement en se laissant entraîner par son odorat que ce chien s’est aventuré dehors pour disparaître dans la nature.



Shannon Page / Facebook

Dans son appel à témoin posté dans un groupe Facebook dédié à la communauté locale, Shannon Page précise que Finley pèse 39 kilogrammes, est castré et identifié par puce électrique, et qu’il portait un harnais orange attaché à une longe de 10 mètres au moment de sa disparition. Elle indiquait également qu’il présente une petite zone sans poil au-dessus du museau, conséquence d’une vieille réaction allergique.

Elle craignait que l’héritage génétique de limier de son chien ne l’ait entraîné très loin de chez lui. Elle en avait d’ailleurs informé les cliniques vétérinaires, le service de contrôle des animaux, les associations et la police locaux.

« Il ne s’était jamais égaré auparavant »

« Finley est un gars qui reçoit soins et amour, dit sa maîtresse. Il est doux et affectueux. Il ne s’était jamais égaré auparavant et est susceptible d'être très craintif et méfiant envers les gens et les chiens ». Shannon Page a également demandé si quelqu’un avait un drone à sa disposition pour faciliter les recherches.

Son chien a finalement été retrouvé indemne quelques jours plus tard. A sa grande surprise, il ne s’était pas beaucoup éloigné du domicile, puisqu’il ne se trouvait qu’à 5 minutes de marche.

Shannon Page / Facebook

Tout est bien qui finit bien, donc, pour Finley et sa famille qui veillera à ce que cette fugue ne se reproduise plus.