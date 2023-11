Une chienne séniore vouée à finir sa vie seule dans un garage se voit offrir la retraite heureuse qu’elle mérite

Elle était promise à une triste fin, seule au fond d’un garage à subir les piqûres des innombrables puces qui l’infestaient et à souffrir de la faim et de l’isolement le plus absolu. Cette chienne a toutefois vu son destin basculer grâce à l’intervention de bénévoles. Depuis, son existence n’est plus du tout la même.