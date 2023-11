Un Labrador abandonné dans un refuge ne comprend pas pourquoi ses maîtres s’en vont sans lui (vidéo)

Alex a eu le cœur brisé lorsque ses propriétaires l’ont abandonné. Mis entre les mains d’un parfait inconnu, le pauvre chien était totalement déboussolé. Lui qui avait toujours connu les mêmes humains se retrouvait sans eux. Heureusement, il n’était pas seul pour surmonter cette épreuve et il a pu tourner cette triste page auprès de personnes aimantes.

Un Labrador Retriever de 7 ans nommé Alex a été déposé au refuge Hilbrae Pets Hotel and Stray Kennels, à Telford (Royaume-Uni), par ses propriétaires. Ceux-ci ne pouvaient plus le garder et l’ont confié aux bénévoles. Le pauvre a traîné des pattes lorsque les membres de l’organisme l'ont pris avec eux.

Vivre un abandon est une épreuve douloureuse pour les chiens. Ces êtres loyaux s’attachent à leur famille et l’aiment de manière inconditionnelle. Mais quand celle-ci prend la décision de se séparer d’eux, c’est tout leur monde qui s’effondre. Leurs habitudes, leur quotidien, leur environnement se transforment du jour au lendemain, et il peut arriver qu’ils perdent leurs repères.

@shropshirek9 / TikTok

Une scène déchirante

C’est ce qu’a vécu Alex quand ses humains l’ont abandonné. Ces derniers déménageaient et n’avaient pas la possibilité de l’emmener avec eux. Ils sont donc allés au refuge accompagnés du quadrupède pour qu’il soit placé entre de bonnes mains. En récupérant Alex, le personnel a été confronté à une réaction bouleversante.

Tandis que l’une des membres l’emmenait en laisse, la boule de poils se retournait constamment pour chercher ses maîtres. Elle ne souhaitait pas suivre la bienfaitrice et tirait dans l’autre sens. La vidéo capturant ce moment difficile a été publiée sur le compte TikTok de l’association et repartagée par Newsweek :

Un nouveau départ

La publication a été visionnée par des milliers d’internautes, lesquels ont été peinés par la scène. Certains ont blâmé la décision des maîtres d’Alex, mais ses sauveteurs ont affirmé qu’ils avaient fait le bon choix en le laissant au chenil plutôt qu’en pleine nature. Avec le bon caractère du toutou, ils étaient certains qu’il trouverait une nouvelle famille aimante.

Cela n’a pas manqué, puisque quelques jours seulement après son arrivée, le canidé a rejoint sa maison pour la vie : « Il n'a pas fait un long séjour ici, donc il devrait s'installer facilement » mentionnait un porte-parole du refuge, tout en lui souhaitant bonne chance pour la suite.

A lire aussi : Le vol d'un chien épileptique donne lieu à 40 jours d'angoisse et d'incessantes recherches

Hilbrae Pets Hotel and Stray Kennels / Facebook