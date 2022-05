Une chienne découverte abandonnée, attachée à une bouche d'incendie et avec un triste message de ses maîtres

Un passant a fait une triste découverte, celle d’une chienne attachée à une borne d’incendie, accompagnée de ses affaires et d’une note de la part de son propriétaire. Ce dernier y explique ce qui l’a amené à prendre la décision de se séparer de l’animal. La réponse de l’association l’ayant recueilli est des plus touchantes.

Un habitant de Green Bay, dans l’Etat du Wisconsin, a découvert une chienne abandonnée et attachée à une bouche d’incendie, rapportait FOX8. Aux côtés du canidé se trouvait un sac à dos contenant ses croquettes, ses friandises et ses jouets. Il y avait également un message où le propriétaire expliquait qu’il n’était plus en mesure de garder son animal de compagnie.

D’après cette note, la chienne répond au nom de Baby Girl et est âgée de 6 ans. Son maître a dit avoir été contraint de se séparer d’elle notamment parce qu’il devait faire face à des problèmes de santé.

Le résident ayant trouvé Baby Girl s’est assis auprès d’elle pendant une heure, attendant l’éventuel retour de sa famille après un hypothétique changement d’avis, mais personne n’est revenu.

La chienne a été emmenée au refuge local, celui de l’association Green Bay Campus – Wisconsin Humane Society. Cette dernière a partagé ce récit sur sa page Facebook.

Dans sa publication, elle a tenu à rappeler que quiconque ne pouvant plus garder son animal peut l’amener au refuge anonymement, et qu’elle ne refuse jamais un chien ou un chat dans le besoin.



« Il est évident que vous l'aimiez »

La Humane Society de Green Bay a ensuite adressé un message poignant au propriétaire de Baby Girl :

« Tout d'abord, nous sommes tellement navrés que vous ayez dû vous séparer de votre meilleure amie. Il est évident que vous l'aimiez et nous pouvons voir que vous avez fait de votre mieux tout en luttant contre vos propres problèmes de santé et défis de la vie ».

L’auteur du post enchaîne en se disant sensible à l’amour qu’il portait à Baby Girl, s’exprimant à travers « le sac que vous avez soigneusement préparé avec toutes ses choses préférées », « la manière avec laquelle vous avez sécurisé sa laisse pour qu'elle ne se fasse pas renverser par une voiture » ou encore le fait que « vous l’ayez placée au milieu d'un quartier pour qu’elle soit rapidement retrouvée ».

L’association assure l’ancien maître de la chienne que celle-ci « est en sécurité, qu'elle reçoit des tonnes d'attention de la part de [son] équipe, et qu'elle est sur la bonne voie pour trouver sa prochaine famille aimante très bientôt ». Baby Girl sera, en effet, proposée à l’adoption pour qu’elle puisse prendre un nouveau départ.