L'hilarante réaction d'un Terre-Neuve réalisant qu'il n'aura pas de friandise alors qu'il pense s'être comporté en "bon chien" (vidéo)

On s’ennuie rarement lorsqu’il y a un Terre-Neuve dans les parages. Les représentants de cette race s’étant fait connaître par leur force impressionnante et leur aisance dans l’eau (d’où leur forte présence dans les unités de sauvetage) se démarquent également par leur courage, leur loyauté, leur tendresse et leur bonne humeur.

Les propriétaires d’un « Newfie » appelé Homer peuvent en témoigner. Ils ne sont d’ailleurs pas les seuls, puisque le compte TikTok qui lui est consacré, « @homerthenewf », rassemble plus de 260 000 followers.

Pour éduquer Homer, qui peut parfois laisser son côté forte tête s’exprimer, ses maîtres optent pour le renforcement positif. Ils misent notamment sur les friandises en tant que récompenses pour associer l’obéissance et la bonne conduite à des expériences positives dans son esprit.

Par exemple, ils ont l’habitude de lui donner une gâterie lorsque, après avoir joué dans le jardin, il se présente devant la porte-fenêtre et attend sagement qu’ils lui ouvrent. Le but est qu’il ne passe pas trop de temps à l’extérieur, en particulier lorsque la météo est mauvaise, et ce, même si son épaisse fourrure le protège du froid et des intempéries.

Pour Homer et ses humains, la règle est donc claire. Toutefois, de temps en temps, le chien essaie de la contourner ou de l’interpréter à sa manière. C’est ce qui s’est produit récemment, et ses propriétaires ont eu la bonne idée de filmer la scène et de la partager sur TikTok. La vidéo a été mise en ligne le 5 mai 2025 et est relayée par Parade Pets. La voici :

Ce jour-là, ils avaient laissé la porte ouverte pour permettre au Terre-Neuve d’entrer et de sortir à sa guise. Ayant été pris d’une envie de friandise, il a franchi le seuil en espérant en obtenir une. Ils lui ont néanmoins fait savoir qu’ils n’allaient pas lui en offrir, car il n’est récompensé que lorsque la porte est fermée.

Un gros nounours contrarié !

« Homer, tu n’obtiens pas de friandise en entrant alors que la porte est déjà ouverte », peut-on effectivement entendre sa maîtresse lui dire dans la vidéo.

A lire aussi : Les chiens d’une famille accueillent un canidé errant et partagent leur dîner avec lui comme s’il faisait déjà partie du foyer (vidéo)



@homerthenewf / TikTok

Contrarié par l’intransigeance de sa « maman », il a exprimé son mécontentement en aboyant, puis en ressortant et en s’asseyant sur la terrasse, refusant obstinément de les rejoindre.

Son attitude a amusé de nombreux internautes. « Homer pensait avoir trouvé une faille », a ainsi commenté JrCookies. D’autres ont pris sa défense et ont demandé à sa propriétaire de lui donner sa friandise.