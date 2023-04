Une chienne de refuge à la recherche d’une famille depuis 364 jours voit sa vie changer grâce à une vidéo

Le mois dernier, Sophie, 7 ans, s’approchait de son 365e jour dans son refuge… mais pour les bénévoles, il en était hors de question ! Pour l’aider à trouver une famille le plus vite possible, ils ont eu l’idée de publier une vidéo spéciale. Ils ne s’attendaient probablement pas à ce qu’elle rencontre un tel succès…

Sophie est arrivée dans un refuge de Floride (États-Unis) il y a un peu plus d’un an. Son ancien maître avait décidé de se séparer d’elle, car elle avait eu une altercation avec un autre chien lors d’une promenade. Meurtrie par cette décision, la chienne a mis beaucoup de temps à combattre sa tristesse.

Son âge et sa race stéréotypée n’arrangeaient rien à la situation : âgée de 7 ans, l’American Staffordshire Terrier n’attirait pas l’attention des adoptants potentiels. Bon nombre d’entre eux lui préféraient les chiens plus jeunes et plus excités du refuge.

La vidéo qui change tout

L’attente était si longue pour la pauvre Sophie qu’au mois de mars dernier, les bénévoles ont voulu changer la donne. Voyant son 365e jour au refuge s’approcher, ils ont eu l’idée de publier une vidéo sur Facebook, dans le but de lui dénicher la famille idéale.

La vidéo, filmée en accéléré, illustre la triste Sophie, seule dans son chenil. Pendant des heures, la chienne tourne en rond et voit les visiteurs défiler sous ses yeux, sans que personne ne lui ouvre la porte.

« Cela fait presque un an que Sophie est aux Seminole County Animal Services. Une année entière dans un chenil. À 7 ans, elle est constamment négligée au profit d’autres chiens, plus jeunes. Mais comment peut-on la regarder dans les yeux et ne pas tomber amoureux ? » se sont exprimés les bénévoles.

« Cette petite fille douce et pleine d’âme a encore beaucoup de peps. Elle adore les promenades. Elle est très gentille avec les gens, et est l’une des chouchoutes des bénévoles du refuge. Nous n’aimerions pas que Sophie atteigne son 1er anniversaire […] ne la laissez pas plus longtemps dans son chenil », ont-ils ajouté.

« Tout s’est passé très vite »

En quelques heures, la vidéo de Sophie a eu un succès fulgurant, auquel les bénévoles ne s’attendaient probablement pas ! Très rapidement, un homme s’est présenté au refuge pour rencontrer l’American Staffordshire Terrier. « Tout s’est passé très vite », confiait Bree Burkett, coordonnatrice des adoptions, à Daily Paws.

La magie des réseaux sociaux a permis à Sophie de réaliser son vœu le plus cher, lors de son 364e jour au refuge ! « Son nouveau papa l’a vue sur Facebook et a décidé qu’elle était la chienne qu’il lui fallait », a-t-on pu lire sur ce post.

Une issue fabuleuse pour la douce Sophie, qui n’a pas eu besoin de souffler sa première bougie aux Seminole County Animal Services !