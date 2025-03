Sauvée du commerce de viande canine, cette adorable chienne mène la vie merveilleuse qu’elle mérite

Martha est une jeune femelle Golden Retriever qui a été sauvée d’un commerce de viande canine chinois. Durant la première année de sa vie, elle a vécu enfermée dans une minuscule cage, sans jamais connaître l’amour et sans jamais mettre les pieds dans son environnement extérieur. C’est en voyant sa photo, postée sur le site de l’association Harbin SHS, que celle qui se fait appeler @edeeprose34 sur TikTok a complètement craqué. “Ils ont plus de 1000 chiens de sauvetage. Nous avons choisi Martha en raison de sa nature douce et de son amour pour les autres chiens”, a précisé la jeune femme dans une récente publication, qui a d’ailleurs été relayée par Newsweek.

https://www.tiktok.com/@edeeprose34/photo/7475011509580729622

Le début d’un long chemin

Lorsqu’elle est arrivée chez sa nouvelle maman, à l’âge de 2 ans et après un très long voyage en avion puis en voiture, Martha s’est tout de suite montrée très câline. Une résilience extraordinaire qui a beaucoup attendri sa maîtresse. La nouvelle vie de la petite Golden a alors commencé, entre siestes chaleureuses, balades découvertes et… régime drastique ! En effet, Martha était très largement en surpoids lors de son arrivée. “Martha n’avait jamais été dans une maison auparavant, elle était donc un peu dépassée. La première nuit a été difficile. Nos deux Teckels avaient peur d’elle. Mais notre mission la plus importante était de lui faire perdre du poids. Le vétérinaire nous a parlé de 8 kilos environ”, a précisé la jeune femme.

© @edeeprose34 / TikTok

En quelques mois, et avec l’aide précieuse de sa nouvelle famille, Martha a perdu 6 kilos ! Aujourd’hui, 2 ans après son adoption, elle est désormais en pleine forme et a finalement réussi à créer un lien très fusionnel avec les 2 autres toutous de la famille. Chaque jour, sa famille remercie le ciel d’avoir sauvé la petite chienne d’un destin tragique. “Je ne me remettrai jamais de la cruauté envers les chiens dans cette industrie chinoise. Pourtant quand elle est arrivée, Martha était la plus adorable et la plus joyeuse de toutes les chiennes… Les chiens sont tellement résilients”, peut-on lire sur la publication. Désormais, Martha vit sa meilleure vie et découvre chaque jour la beauté d’un monde rempli d’amour et de bienveillance. Elle a récemment fêté son 4ème anniversaire !

© @edeeprose34 / TikTok