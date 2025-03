Une famille stupéfaite d'apprendre que sa chienne qu'elle cherchait désespérément depuis 2 mois et demi a refait surface 2000 km plus loin

Comment Mia a-t-elle pu se retrouver si loin de chez elle ? Cette chienne séniore et la ou les personnes qui l’ont emmenée – de bonne ou mauvaise foi – sont les seules à connaître la réponse à cette question pour le moment. Quoi qu’il en soit, elle est rentrée auprès des siens après des mois d’angoisse.

Une chienne âgée perdue en Floride a été retrouvée saine et sauve plusieurs semaines plus tard dans l’Etat du Texas grâce à sa puce d’identification, rapportait WPLG Local 10.

Mia, femelle Shih Tzu de 13 ans, est un membre très aimé de la famille d’Ines Borroto depuis son plus jeune âge. Cette dernière, qui habite Hialeah près de Miami, l’avait, en effet, adoptée alors qu’elle n’était encore qu’un tout petit chiot.



WPLG Local 10

On imagine donc le désarroi que les Borroto ont dû ressentir en constatant la disparition de l’animal le 15 décembre 2024. La chienne était alors sortie par la porte principale de la maison, laissée ouverte par inadvertance, et était restée introuvable depuis.

Sa propriétaire n’avait eu de cesse de la rechercher. « On essaie toujours de la retrouver, d’appeler les gens, confiait-elle à l’époque. Il se passe plein de choses, mais elle nous manque terriblement. Sa folie nous manque ».

Ines Borroto avait multiplié les publications sur les réseaux sociaux et demandé à tous ses proches de les relayer, y compris sa fille qui vit en Arizona. D’ailleurs, cette dernière était, sans le savoir, plus proche de l’emplacement de Mia que la mère.

Récemment, en effet, un refuge basé à Conroe, près de Houston dans l’Etat du Texas, a envoyé un message à la propriétaire de Mia pour lui annoncer que la Shih Tzu venait d’y être admise.

« C'est là que j'ai réalisé que c'était réel »

Ines Borroto a évidemment eu du mal à le croire au départ. Cela faisait 2 mois et demi qu’elle n’avait plus de nouvelles de sa chienne, et voilà qu’on lui disait qu’elle se trouvait à 1900 kilomètres de là… C’était pourtant bien vrai, l’association l’ayant formellement identifiée grâce à sa puce.

WPLG Local 10

« Elle m'a envoyé des photos et nous avons discuté en vidéo, raconte la maîtresse à WPLG Local 10. C'est là que j'ai réalisé que c'était réel ».

Les retrouvailles ont eu lieu quelques jours plus tard. Mia est rentrée à la maison après 74 jours d’attente et d’interrogations.