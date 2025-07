Sauvé un jour avant son euthanasie, ce vieux chien qui a passé 588 jours au refuge obtient une chance d'être aimé

L’attente au refuge peut être très longue pour les animaux en quête d’une seconde chance. Tigre, un chien croisé Pitbull, a passé 588 jours à rêver de la famille idéale. Hélas, la boule de poils grisonnante n’intéressait personne. Les raisons ? Son âge et sa race…

« Peu de gens se rendent au refuge pour se renseigner sur les chiens âgés de type Bull, qui ne sont pas sociables avec les autres animaux. C’est une demande ambitieuse, déclare Kelly Smisek, directrice générale de la Frosted Faces Foundation (FFF), à la rédaction de Newsweek, ces races sont difficiles à assurer ; les soins vétérinaires pour les seniors sont coûteux ; et beaucoup de personnes souhaitant adopter ont généralement des animaux de compagnie à la maison. Tigre devait être euthanasié en raison de la durée de son séjour et du manque d’intérêt. »

Sauvé in extremis

En apprenant le sort terrible qui attendait la boule de poils grisonnante, la FFF est immédiatement intervenue. L’équipe de l’association l’a sauvée un jour avant la date fatidique, et l’a placée en famille d’accueil, chez Kerri Ewing.

« Tigre était mon 2e chien d’accueil chez Frosted Faces, confie la bénévole, je l’ai vu sur le site web de la FFF, son regard doux et plein d’émotion, ainsi que son calme, m’ont conquise. » Cet accueil a été rendu possible grâce au programme Molly & Me de la FFF, dont l’objectif est d’aider les toutous âgés ne pouvant pas vivre avec d’autres animaux.

Les volontaires qui s’engagent à s’occuper de ces petits cœurs sur pattes reçoivent « une allocation mensuelle de 200 $ [environ 170 €] pendant 12 mois maximum ». Les soins vétérinaires et le matériel sont également pris en charge. Pour garantir que les chiens vivent dans un environnement sûr et enrichissant, l’organisme demande aux familles d’accueil d’envoyer régulièrement des photos.

« Ces chiens, comme Molly qui a inspiré le projet, sont souvent fidèles aux humains, mais mal sociabilisés avec les autres animaux, explique Kelly Smisek, il est donc particulièrement difficile de leur trouver un foyer d’adoption ou d’accueil, et ils sont souvent contraints de dépérir dans des chenils ou d’être euthanasiés. »

« Je ne peux pas imaginer ma vie sans lui ! »

L’heureuse nouvelle ? Kerri a officiellement adopté Tigre !

« Après avoir vécu entre des murs froids et en béton du refuge pendant un an et demi, Tigre a dû réapprendre à vivre dans une maison, indique l’adoptante, j’ai aussi dû adapter certaines de mes anciennes habitudes et routines, héritées de mon ancien chien, et apprendre à mieux soutenir Tigre pour qu’il puisse redevenir lui-même. Le projet Molly & Me de la Frosted Faces Foundation m'a donné la confiance et les ressources nécessaires pour continuer à investir en lui et l'aider à atteindre son plein potentiel. »

Aujourd’hui, le vieux chien vit sa meilleure vie aux côtés de sa bienfaitrice. Cette dernière est ravie d’avoir un nouveau compagnon à 4 pattes aussi aimant et fidèle. « Il est tellement affectueux et confiant envers tous ceux qu'il rencontre, même après tout ce qu'il a traversé. Il est résilient et possède une force tranquille, conclut-elle, je ne peux pas imaginer ma vie sans lui ! »