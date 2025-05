Une chienne de 11 ans sauve un garçon de 4 ans perdu en forêt grâce à son flair et ses aboiements insistants

L’héroïne du jour s’appelle April. Les aboiements de cette chienne ont attiré l’attention de son maître sur un enfant qui s’était égaré dans les bois. Les parents de ce dernier et les forces de l’ordre étaient à sa recherche, et plus le temps passait, plus leur inquiétude s’intensifiait. Grâce à l’animal, tout est rentré dans l’ordre et la famille du garçonnet est soulagée.

Une précieuse vie, celle d’un enfant, a été sauvée grâce à une chienne attentive et à la confiance que son maître lui a accordée en la suivant, rapportait WUSA9 le jeudi 15 mai.

Hier matin, dans un secteur rural du comté de Fauquier en Virginie (Etats-Unis), un père de famille était occupé à charger son véhicule quand, profitant d’un bref moment d’inattention de sa part, son fils de 4 ans s’est éloigné en prenant la direction des bois. Le petit garçon a disparu dans l’épaisse végétation, se mettant en danger et plongeant sa famille dans le désarroi le plus total.

Les parents ont alerté le bureau du shérif local (Fauquier County Sheriff's Office), qui a aussitôt mis en place un important dispositif de recherche. Un périmètre a été établi autour de la maison de l’enfant, une équipe cynophile a été appelée en renfort et un hélicoptère a commencé à survoler la zone.



La quête se poursuivait et l’inquiétude continuait de monter dans l’entourage de l’enfant. A environ 500 mètres de là, Steve Elmore entendait sa chienne April aboyer. La femelle Mountain Cur (race non reconnue par la FCI) de 11 ans semblait obnubilée par quelque chose qui se trouvait dans les bois. Son maître est sorti voir ce qui se passait, puis a décidé de la suivre.



Une silhouette furtive, un parapluie… Et la délivrance

C’est là qu’il a aperçu une petite silhouette tenant un parapluie aux couleurs vives au milieu des arbres. C’était le garçon disparu. Steve Elmore ne le connaissait pas et ignorait son histoire. Il l’a pris par la main et l’a emmené vers la route la plus proche.

Plus il s’approchait de la chaussée, plus il sentait l’agitation qui régnait pour se rendre compte que des policiers étaient déployés un peu partout dans le secteur. Il a ensuite retrouvé la famille du rescapé et les adjoints du shérif, auxquels il a remis l’enfant sain et sauf. C’était le soulagement pour tout le monde, à commencer, bien entendu, par les parents.

S’ils ont chaleureusement remercié Steve Elmore, celui-ci a tenu à souligner que tout le mérite revenait à April. Lui n’a fait que se fier à sa chienne séniore.