Exploitée dans une usine à chiots, cette chienne traumatisée retrouve le sourire grâce à 7 nouveaux amis (vidéo)

Depuis qu’elle a été sauvée d’un élevage intensif, Sadie a retrouvé sa joie de vivre. Elle a découvert le bonheur de la vie de famille, et a trouvé un grand réconfort auprès des 7 autres Golden Retrievers du foyer.

Sadie fait partie de ces races de chiens victimes de leur succès. La boule de poils, issue d’un élevage intensif de Golden Retrievers, n’avait jamais goûté à l’amour ni à la chaleur d’un doux foyer.

Heureusement, la chienne a fini par être sauvée de cet enfer et rejoindre une famille aimante, comme le rapporte le média Parade Pets. Connue sous le pseudonyme @say3goldenfarm et suivie par des milliers d’internautes, la maisonnée compte au total 8 toutous de cette race populaire.

« Merci de l’avoir sauvée »

Au sein de l’usine à chiots, Sadie ne servait qu’à produire des petits bons à revendre aux plus offrants. Aujourd’hui adoptée par la famille de ses rêves, elle savoure chaque petit plaisir de la vie.

Ses adoptants ne sont pas les seuls à lui avoir apporté un grand soutien lors de son arrivée. En effet, les 7 autres Golden Retrievers – dont 3 sont également issus de sauvetages –, l’ont aidée à surmonter ses traumatismes. Brisée moralement par son passé douloureux, Sadie a réussi à tirer un trait sur les mauvais souvenirs et à aller de l’avant.

Dans l’une des vidéos publiées sur TikTok, qui a été vue 2 millions de fois et a reçu plus de 310 000 mentions « j’aime », on peut voir Sadie remuer la queue et apprécier les tendres baisers d’un membre de la meute.

« Je n'ai jamais vu un Golden Retriever aussi brisé », confie une utilisatrice du réseau social. « Merci de l’avoir sauvée », commente un autre internaute, ému par l’histoire de Sadie.

Depuis, d’autres vidéos ont été diffusées sur le compte @say3goldenfarm. On y contemple Sadie, parfaitement intégrée à la joyeuse meute, qui a retrouvé son sourire et vit la vie merveilleuse dont elle a toujours rêvé.

