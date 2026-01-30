« C'est notre autre chien qui nous l'a envoyée », après la disparition de son Schnauzer, un couple offre la meilleure vie à une chienne sauvée de maltraitance

En novembre 2025, Pixie a fait ses adieux à plusieurs années de souffrance. Enchaînée dans le froid, sale, blessée et horriblement seule, la chienne ressemblait à un énorme amas de poils emmêlés. Grâce à un signalement, elle a été prise en charge par la SPCA de la Colombie-Britannique (BC SPCA), qui lui a offert un nouveau départ rempli d’amour.

Comme nous vous le rapportions dans un article précédent, Pixie a été trouvée sur une propriété isolée. Enchaînée au milieu de la neige, la chienne croisée Caniche ne bénéficiait d’aucun soin et se sentait atrocement seule.

Sauvée par la BC SPCA, Pixie a non seulement eu droit à un examen vétérinaire complet, mais également à une importante séance de toilettage. Pour la première fois de sa vie, la rescapée s’est sentie légère !

« C'était tellement emmêlé qu'il a fallu deux heures et beaucoup de précautions pour tout enlever, avait expliqué la directrice de l’établissement, son pelage était plein de saletés, d'excréments et d'urine. Je n'ose même pas imaginer à quel point elle devait être mal à l'aise dans un tel état. » Gravement blessée à l’une de ses pattes, Pixie a aussi subi une amputation.

© BC SPCA

« Elle t’attend »

Toilettée, soignée et aimée par ses bienfaiteurs, la chienne a commencé l’année 2026 de la plus belle des façons. Comme le révèle la BC SPCA sur son site web, la petite boule de poils âgée d’environ 7 ans a été adoptée et rebaptisée Trixie !

« Nous avons perdu notre chien en mai dernier. C’était un petit Schnauzer de 19 ans, et son heure était venue, explique Helen, son adoptante, nous ne savions pas si nous étions prêts à adopter un autre chien, mais lorsque nous avons vu l’histoire de Trixie et l’appel aux familles d’accueil, cela nous a fait réfléchir. C’est ma petite-fille qui m’a envoyé une photo d’elle en me disant : "Elle t’attend". Mon mari et moi sommes allés rencontrer Trixie, et nous l’avons tout de suite adoptée ! »

Dès leur première rencontre, Trixie a conquis le cœur du couple. « Nous avons su que nous devions lui offrir un foyer pour toujours, poursuit Helen, c’est la plus belle chose qui soit arrivée à notre famille, et je suis persuadée que c'est notre autre chien qui nous l'a envoyée. C'est forcément lui qui l'a fait. »

© BC SPCA

Une chienne « qu’il est impossible de ne pas aimer »

Comme le soulignent ses adoptants, Trixie respire le bonheur. « C’est comme si elle ignorait son passé douloureux, confie Helen, Trixie est la chienne la plus heureuse au monde. »

Aujourd’hui, la petite rescapée a de nombreux amis dans son quartier. Affectueuse et amicale, elle se lie facilement d’amitié avec tous ceux qu’elle rencontre, qu’ils soient humains ou animaux.

© BC SPCA

« C'est une vraie petite charmeuse, déclare Helen, c’est ce qu’on aime le plus chez elle : sa douceur et son affection. Elle veut juste être tout le temps dans nos bras. Elle passe ses soirées sur mes genoux à regarder la télé, et j'adore ça. »

En plus d’apprécier les séances de câlins, Trixie s’est révélée être une chienne très joueuse. Elle est particulièrement attachée à l’un des jouets reçu lors de son séjour à la BC SPCA. De plus, elle se débrouille parfaitement bien avec une patte en moins. En d’autres termes, Trixie rattrape le temps perdu et vit sa meilleure vie !

« Elle nous apporte tellement de joie et de rires, conclut Helen, c’est le genre de chien qu'il est impossible de ne pas aimer. »

© BC SPCA