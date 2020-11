Alertée par le mari d'une septuagénaire malade, une équipe cynophile intervient et la retrouve en seulement 6 minutes !

Photo d'illustration

Disparue depuis 5 heures, une femme âgée a pu être retrouvée et secourue grâce à l’intervention du chien des gendarmes aubois. Le Berger Belge Malinois n’a eu besoin que de quelques minutes pour la localiser.

Ce lundi après-midi, un habitant de Marnay-sur-Marne (52) s’était aperçu que sa femme, âgée de 73 ans et sujette à des crises de démence, avait quitté la maison. Il en a informé les gendarmes, et des militaires de la compagnie de Chaumont et de l’Escadron départemental de sécurité routière ont rapidement entamé les recherches.

Malgré leurs efforts, la septuagénaire restait introuvable. La nuit était tombée et il faisait de plus en plus froid. Il fallait la localiser et lui porter secours sans plus tarder.

C’est là que les unités de la gendarmerie haut-marnaise ont été rejointes par leurs confrères de l’équipe cynophile de la brigade de Romilly-sur-Seine, dans le département voisin de l’Aube. Elle comprenait Julius, un Berger Belge Malinois âgé de 6 ans, et son maître-chien Stéphane B.

On a donné au canidé un vêtement de la dame disparue qu’elle avait porté le matin-même, pour qu’il puisse le renifler et se lancer sur sa piste. Le chien s’est rapidement mis en marche, guidé par son flair. Il n’a mis que 6 minutes pour désigner l’emplacement de la retraitée, qui était « assise par terre, face à un mur, complètement désorientée », raconte le maître-chien à L’Est Eclair.

Elle était consciente, mais transie de froid. Les secours l’ont immédiatement réchauffée et examinée. Elle était hors de danger grâce au brave Julius.

A lire aussi : Véritable gourmet, ce chien ne mange qu'à la condition que la nourriture offerte par son propriétaire soit « humaine » (Vidéo)

La performance salvatrice de ce Berger Belge Malinois est une autre illustration du caractère indispensable des chiens qui servent au sein des différentes unités de recherche, de sauvetage ou encore de défense : gendarmerie, police, pompiers, forces armées… Sans oublier, dans un autre registre, le dépistage de maladies, voire de virus, comme c’est le cas pour les quadrupèdes détecteurs de Covid-19.