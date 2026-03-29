Pour faire ses adieux à ses chiens préférés, un livreur offre à leur maîtresse toutes les photos d’eux prises au fil des ans

Alors qu’il venait souvent livrer des colis chez Morisa, un livreur était toujours accueilli par les 3 chiens de la maison, postés derrière la porte-fenêtre et ravis de le voir. Un rituel s’est installé pour le livreur qui les prenaient en photo, immortalisant ces moments de joie pour toujours. À l’occasion de son dernier jour de travail, il a offert tous ces clichés à leur maîtresse en guise de cadeau d’adieu et de remerciement. Un présent que Morisa n’est pas près d’oublier tant il l’a touchée.

Installée depuis 3 ans dans sa maison avec ses 3 chiens, Morisa ne s’attendait pas à recevoir un tel cadeau, récemment. Alors que son livreur habituel effectuait son dernier jour de travail, il lui a envoyé un touchant message afin de la remercier, elle et ses chiens nommés Freya, Bear et Adalind, pour ces années passées à l’accueillir de la plus belle des façons.

maru.bear / TikTok

« Je voulais juste vous dire merci »

Ce sont les mots qu’il écrivait dans ce SMS envoyé à Morisa, et que la femme a ensuite partagés sur son compte TikTok, @ maru.bear . Une phrase qu’il accompagnait d’un émouvant témoignage de ses années de travail. « Voir vos chiens à la porte égayait toujours ma journée. J'avais toujours hâte de les voir chaque fois que je livrais un colis. Certaines journées étaient longues, mais les voir m’attendre là me faisait toujours sourire. Ils vont vraiment me manquer. » Et, en effet, durant 3 ans, à chaque fois qu’il se présentait devant la porte avec un colis et devait prendre une photo afin de confirmer la livraison, les 3 toutous étaient là, fidèles au poste, prêts à saluer à leur manière leur livreur de colis préféré. Un rituel que Morisa appréciait beaucoup, puisqu’elle recevait le cliché juste après : « J’avais l’impression de voir mes chiens du point de vue de quelqu’un d’autre, simplement assis là ensemble, calmes et heureux de le voir », expliquait-elle à The Dodo .

Les chiens lui disaient bonjour à leur façon

Plus d’une fois, Morisa a assisté à la scène, heureuse de voir que ses chiens, à l’inverse d’autres, n’aboyaient pas face au chauffeur-livreur. « [Bear] aboie d’habitude sur les étrangers, mais il n’aboie jamais sur lui, ce qui donne l’impression qu’il le considère vraiment comme quelqu’un de familier et de rassurant [...] J’ai déjà observé leur réaction depuis l’intérieur, et c’est très calme ; ils restent simplement assis là à le regarder. »

maru.bear / TikTok

Après avoir envoyé le message à Morisa, le livreur lui a fait parvenir l’ensemble des photos prises depuis leur rencontre. Des clichés qui retraçaient l’évolution de ses chiens, et sur lesquelles elle pouvait, en particulier, voir Freya grandir, passer du chiot qu’elle avait été à la chienne adulte d’aujourd’hui.

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maru.bear / TikTok

Devoir dire au revoir au livreur était émouvant pour Morisa, même si son remplaçant est, lui aussi, accueilli par ses chiens. Elle sait que le premier aura toujours une place spéciale dans son cœur. « Je n’ai pas encore eu l’occasion de le remercier en personne, mais j’espère vraiment pouvoir le faire. J’aimerais beaucoup qu’il sache à quel point nous avons apprécié, nous aussi, ces moments. »