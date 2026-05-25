Une chienne Bullmastiff de 90 kilos tombe dans une fosse septique abandonnée et mobilise 7 pompiers pour être sauvée

Tombée dans une ancienne fosse septique par une ouverture étroite, une femelle Bullmastiff de 90 kilos a finalement pu être extraite saine et sauve grâce à l’intervention de 7 pompiers spécialisés. Après une opération délicate menée dans un espace exigu rempli d’eau, la chienne a retrouvé sa famille dans une effusion de joie.

A Dallas, dans l'Etat du Texas (Etats-Unis), les pompiers ont dû se démener pour porter secours à une chienne particulièrement imposante s'étant retrouvée prise au piège dans un trou étroit, rapportait WFAA .

La chienne en question est une Bullmastiff de 7 ans et demi, pesant 90 kilogrammes et répondant au nom de Violet.

Le 15 mai 2026, elle se promenait sur le terrain vague, à proximité de la maison de ses maîtres, sans imaginer la tournure que sa balade était sur le point de prendre. Elle est, en effet, tombée dans l'entrée d'une ancienne fosse septique, passant à travers un trou de 30 centimètres.



Dallas Fire-Rescue / Facebook

Sa famille a fini par s'en rendre compte et a appelé les secours. Les pompiers locaux (Dallas Fire Rescue Department) sont arrivés sur les lieux et ont d'abord eu du mal à repérer la chienne dans la cavité. Ce n'est qu'en y regardant de plus près qu'ils ont pu la voir.

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« Même moi, j’ai été choqué en m’approchant de ce petit trou, et à l’intérieur on voyait l’énorme tête de la chienne, confie Charlie Abney, chef de bataillon au sein du Dallas Fire-Rescue Department, à WFAA. C’était certainement le plus gros chien que j’aie jamais vu ; elle ressemblait presque à un énorme sanglier. »

Face à un canidé à la constitution physique aussi impressionnante, les intervenants ont d'abord voulu s'assurer auprès de ses propriétaires qu'elle ne risquait pas de se montrer agressive à leur égard. La famille de Violet leur a répondu qu'elle ne l'était pas. Rassurés, les pompiers se sont mis au travail.



Dallas Fire-Rescue / Facebook

« Un moment très heureux pour elle et ses propriétaires »

Ils se sont employés à agrandir le trou pour permettre à l'un d'eux d'y descendre. Arrivé au fond, ce dernier s'est retrouvé dans l'impossibilité de soulever la chienne en raison de son poids, de l'étroitesse des lieux et des 30 centimètres d'eau qu'il y avait.

Charlie Abney a appelé une unité de sauvetage spécialisée en renfort. Celle-ci est arrivée avec des équipements adaptés à ce genre de situation.

7 pompiers ont été nécessaires pour positionner des sangles sous les pattes de Violet, puis la hisser à la surface en toute sécurité.



Dallas Fire-Rescue / Facebook

« Quand elle a sauté dehors, cela a été un moment très heureux pour elle et ses propriétaires, puis ils ont repris une vie normale », conclut Charlie Abney.

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L’info Woopets : un Bullmastiff de 90 kg, est-ce courant chez une femelle ?

Avec ses 90 kilos, Violet affiche un gabarit hors norme pour une femelle Bullmastiff. D’après les standards de la race, une chienne de cette race pèse généralement entre 41 et 50 kg à l’âge adulte. Cette carrure exceptionnelle explique pourquoi son sauvetage a nécessité autant de moyens humains et techniques.

Originaire du Royaume-Uni, le Bullmastiff a été développé au XIXe siècle pour assister les gardes-chasse face aux braconniers. Malgré son allure puissante et dissuasive, ce chien est réputé pour son tempérament calme, équilibré et très protecteur envers sa famille. Affectueux et proche de ses maîtres, il se montre souvent posé au quotidien, tout en conservant un instinct naturel de gardien.