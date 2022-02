Un couple sauve la vie d'un sanglier chétif, qui considère son Labrador Retriever comme sa mère

Certaines amitiés qualifiées d'insolites peuvent faire sourire. Au Sri Lanka, un couple a reçu un colis inattendu, dans lequel se tenait un marcassin. Ni une ni deux, les tourtereaux ont recueilli et soigné l'animal. Très vite, il a tissé un lien unique avec leur chienne.

Dora Wei et Nuwan Hemachandraand n'oublieront jamais le mois de septembre de l'année 2020. Et pour cause : ils ont découvert un marcassin femelle, frissonnant à l'intérieur d'une boîte, déposée devant leur maison. Par qui ? Nul ne le sait... « J'étais tellement choquée. Je ne savais pas quoi faire. Nous ne savions pas si nous devions la garder ou non. Mais elle était impuissante et pleurait, a déclaré Dora, c'était une situation de vie ou de mort. Si nous ne la gardions pas, elle mourrait probablement. »

Le couple a contacté un ami proche des défenseurs de la faune sauvage. D'après ses dires, aucun zoo ou centre de sauvetage n'auraient fourni un foyer à la créature chétive, laquelle a été baptiséeYezhu par ses sauveurs. Dora et son compagnon ont donc lancé une recherche peu banale sur Internet : « Comment élever un sanglier ? »

© PA Real Life

Une chienne pour maman

Dora et Nuwan ont uni leurs forces pour préserver la vie du marcassin. « Nous avons dormi avec elle à tour de rôle dans le salon, car elle se réveillait toutes les 2 heures en pleurant pour avoir de la nourriture, a confié la jeune femme, ce n'était pas facile de prendre soin d'un nouveau-né. Nous ne dormions pas beaucoup. »

© PA Real Life

Les premières semaines suivant son arrivée ont été cruciales pour la survie de l'animal. Grâce à leurs efforts, la petite bête a tenu bon. En plus d'être dorlotée et correctement nourrie par ses soigneurs, Yezhu a rencontré son âme sœur : Biu Biu. La femelle Labrador Retriever, âgée de 3 ans, a tissé un lien unique avec la boule de poils.

© PA Real Life

D'après un article paru dans les colonnes de Metro le 23 février 2022, la chienne lui a appris à manger, marcher et jouer. En somme, elle a endossé le rôle de parent. « Bien qu'elle pèse environ 2 fois son poids maintenant, elle pense toujours que Biu Biu est sa mère, a indiqué sa bienfaitrice, tous les animaux sont les bienvenus chez nous. »

© PA Real Life

La laie s'est parfaitement intégrée à son nouveau foyer, composé de 2 Bassets Hounds, d'un Cocker Anglais et, bien sûr, de sa « maman de substitution ». Baignades, promenades et siestes l'une contre l'autre rythment les journées de Yezhu et Biu Biu.

© PA Real Life

La laie, bien portante à l'heure actuelle et véritable membre à part entière de la famille, déambule dans la maison et réclame des caresses. Pour Dora et Nuwan, l'arrivée inattendue de Yezhu dans leur vie s'avère un cadeau inestimable.

© PA Real Life