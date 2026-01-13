« Opéré gratuitement », le geste magnifique d'une clinique pour sauver le chien mascotte d'une marche pour la paix

Par leur courage et leur détermination, certains compagnons à 4 pattes deviennent de véritables héros du quotidien. C’est le cas d’Aloka, un chien prenant part à une aventure hors du commun aux côtés de moines bouddhistes et ayant dû être hospitalisé.

En ces temps troubles, toute initiative prônant la paix est la bienvenue. Vedette d'une marche silencieuse à travers les Etats-Unis, un chien répondant au nom d’Aloka accompagne des moines bouddhistes sur des milliers de kilomètres. Récemment, il a dû subir une chirurgie inattendue en cours de route, mais grâce aux soins attentifs d’une équipe vétérinaire dévouée et au soutien chaleureux de la communauté, il se remet doucement en attendant de poursuivre son périple aux côtés de ses compagnons, rapporte WBTV .

Les moines réunis autour du projet “Walk for Peace” (marche pour la paix) sont partis de Fort Worth, au Texas, et comptent rallier la capitale Washington DC en 120 jours. En s’engageant sur ce parcours de 3 700 kilomètres, ils s’emploient à “sensibiliser à la paix, à la bienveillance et à la compassion en Amérique et dans le monde entier”, peut-on lire sur la page Facebook dédiée à cette marche.



Walk for Peace / Facebook

Aloka, devenu le véritable porte-drapeau du groupe, devra néanmoins se reposer pendant quelques jours, ayant dû être opéré en raison d’une blessure à la patte arrière.

Le lundi 12 janvier 2026, les nombreux internautes qui suivent cette marche pour la paix et s’inquiétaient pour le chien ont eu des nouvelles rassurantes de celui-ci, toujours via la page Facebook. “Nous sommes profondément reconnaissants de pouvoir annoncer que l’intervention chirurgicale subie par Aloka a été réalisée avec succès, apprend-on via ce post. Initialement estimée à 2–3 heures, elle n’a finalement duré qu’une seule heure. Il est maintenant en convalescence et se repose sous surveillance médicale étroite”.

Compassion et générosité

L’opération a eu lieu au Charleston Veterinary Referral Center, clinique vétérinaire située en Caroline du Sud. Les membres de l’équipe, notamment la chirurgienne Patricia Sura, ont d’ailleurs été remerciés par les organisateurs de la marche pour “leur compassion et leur générosité extraordinaires”. Ils ont précisé qu’Aloka a été soigné gratuitement et que le personnel de l’établissement a ainsi fait preuve “d’une véritable bienveillance par les actes”.

“Veuillez continuer à prier pour Aloka et à penser à lui pendant sa convalescence. Nous vous tiendrons informés de son évolution”, a conclu l’auteur de la publication.

Walk for Peace / Facebook