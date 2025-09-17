Une chienne blessée par un hameçon subit une opération, sa maîtresse lance un appel aux pêcheurs

En Angleterre, une banale balade matinale aux abords d’un cours d’eau s’est transformée en cauchemar pour une chienne et sa propriétaire. L’incident met en lumière les dangers bien réels que représentent les déchets de pêche abandonnés dans la nature.

Katie Stevens, 44 ans, habite Beverley dans le Yorkshire de l’Est (Angleterre). Mère de 2 enfants, elle est aussi la propriétaire d’une femelle Golden Retriever de 4 ans répondant au nom de Lola. Cette dernière a vécu une expérience traumatisante le lundi 15 septembre lors de ce qui ne devait être qu’une simple promenade matinale. Un incident qui aurait pu être évité et qui, s’il s’est relativement bien terminé pour la chienne, constitue un cinglant rappel de la nécessité pour les pêcheurs de ramasser leurs déchets. C’est précisément le message que leur adressent la maîtresse et une association de protection animale.

“Nous savons que la majorité des pêcheurs sont prudents, mais un petit nombre d'entre nuisent à la communauté en ne jetant pas leurs déchets correctement et en mettant des animaux comme Lola en danger”, a déclaré un porte-parole de la RSPCA auprès de la BBC , qui rapportait les faits le mardi 17 septembre.



Katie Stevens / Facebook

Ce matin-là, Katie Stevens promenait Lola en laisse le long du canal Beverley Beck, dans un secteur où la pêche est interdite. La chienne s’est approchée d’un arbre pour le renifler lorsqu’un hameçon à 3 pointes s’est planté dans son nez. Elle a alors poussé un cri de douleur.

La situation a pris une tournure encore plus angoissante quand une autre pointe de l’hameçon s’est accrochée au manteau de sa maîtresse, les reliant l’une à l’autre.

L’appel à l’aide de Katie Stevens a été entendu par un mécanicien local, qui a réussi à couper les parties saillantes de l’hameçon. La quadragénaire a ensuite dû placer sa main entre l’objet et la langue de la chienne pour l’empêcher de le lécher et d’aggraver sa blessure.



Katie Stevens / Facebook

“Une expérience que je ne veux plus jamais revivre”

Lola a été emmenée chez la vétérinaire, qui l’a opérée dans la foulée. Elle a ainsi pu extraire la partie restante de l’hameçon.

Mary Bridge, la praticienne, indique que ce type de blessure est fréquent, touchant le museau, les pattes ou la gueule des animaux. Dans certains cas, les hameçons peuvent être avalés et nécessiter une chirurgie lourde.

“C’était une expérience que je ne veux plus jamais revivre”, a confié Katie Stevens. Après l'opération, Lola n'était plus aussi vive qu'à son habitude, mais elle a peu à peu recommencé à sortir pour de courtes promenades. Elle devrait s’en remettre totalement après quelques jours de repos.

Katie Stevens / Facebook