La promenade d'un chien se termine aux urgences vétérinaires à cause d'un hameçon abandonné

Il s’en est fallu de peu. Une chienne s’est retrouvée en très mauvaise posture après avoir découvert et ingéré un hameçon laissé par un pêcheur, rapportait Midi Libre.

Agée de 7 mois, elle était en promenade avec son propriétaire du côté de la Pointe Courte, quartier de pêcheurs situé à Sète dans l’Hérault. La balade se déroulait sans histoire jusqu’à cet incident. L’homme ne s’était pas rendu compte qu’elle venait d’avaler un hameçon ; ce n’est que voyant le fil de pêche sortant de sa bouche qu’il a compris.

Le maître de la chienne a rapidement réagi. Il l’a tout de suite emmenée chez le vétérinaire, qui a demandé 2 radios de l’estomac de l’animal. Il fallait localiser avec précision le corps étranger dans l’organisme du canidé et surtout évaluer d’éventuelles lésions provoquées dans son tube digestif.

Fort heureusement, l’œsophage n’a pas été perforé. La chienne n’a pas eu besoin d’intervention chirurgicale. Elle s’est vu administrer un traitement et a réussi à expulser l’hameçon par voie naturelle.

Une attitude plus responsable pour prévenir ce genre d’incident

Son propriétaire est évidemment soulagé, mais il dénonce une situation qui tend à se reproduire et dont les victimes potentielles sont non seulement les chiens et les chats, mais aussi les enfants. Ceux-ci peuvent, en effet, marcher sur ce type d’objet et ainsi se blesser.

Il indique avoir déjà retrouvé des hameçons sur le quai Mistral à 4 reprises au cours des 3 semaines écoulées. Même constat du côté du vétérinaire qui lui a assuré « que c’était le 6e chien qu'on lui amenait depuis le début de la période de la daurade ».

Photo d'illustration

Toujours d’après le maître de la chienne rescapée, il n’est pas rare que des pêcheurs abandonnent des bouts de ligne sur les lieux. Cette négligence lui a coûté cher en termes de frais vétérinaires, sans oublier le stress occasionné. Par chance, cela n’a pas eu de conséquence sur la chienne.