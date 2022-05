Il pense voir la dépouille d'un chien au bord du canal. En s'approchant, ce chien aveugle à la fourrure emmêlée respirait encore !

Victime d’extrême négligence et d’abandon, un chien a été découvert par un passant près d’un cours d’eau. L’homme le croyait mort, mais s’est rendu compte qu’il respirait encore. C’était le début du sauvetage inespéré d’Ashton.

L’après-midi du vendredi 25 mars, un homme marchait le long du canal Ashton, dans le nord-ouest de l’Angleterre, quand il a vu ce qu’il pensait être le corps sans vie d’un chien. En fait, l’animal était toujours vivant, mais trop faible et terrifié pour bouger, rapportait le Mirror. De plus, son poil extrêmement emmêlé empêchait tout mouvement.

En s’approchant du Shih Tzu, le passant s’est aperçu qu’il respirait. Il l’a alors emmené chez lui, où il a essayé de s’occuper du canidé comme il le pouvait. Au bout d’une semaine, toutefois, il a compris que le chien avait besoin de soins poussés. Il l’a fait examiner par un vétérinaire local et la RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals) en a été informée.



RSPCA

Ryan King, inspecteur envoyé par l’association, a pris l’animal en charge et l’a emmené en clinique vétérinaire. Il s’est avéré que le Shih Tzu était quasi aveugle à cause d’un glaucome et de la cataracte. Un de ses yeux devra probablement lui être retiré, alors qu’il reste un faible espoir de sauver l’autre.

Le chien, qui a été appelé Ashton, est âgé approximativement de 6 ans. Il a dû être rasé ; on lui a ainsi retiré 1,3 kilogramme de poil sale et emmêlé.



RSPCA

Le soigner, puis lui trouver une famille

« Heureusement, il se porte mieux et restera sous la garde de la RSPCA pendant qu'il récupère », indiquait Ryan King quelques jours après le sauvetage. « Ashton était clairement négligé, ajoutait-il. Il semble que, au lieu de chercher de l'aide pour son animal de compagnie, le propriétaire ait décidé de le jeter et de le laisser dans une position très vulnérable, car il ne pouvait ni voir ni marcher ».

RSPCA

Ashton subira plusieurs interventions, en plus des traitements qu’il doit recevoir. Une fois rétabli, on lui cherchera une nouvelle famille aimante.