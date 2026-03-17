Une chienne blessée par balle est accueillie en urgence dans une clinique et reçoit le traitement qui peut lui sauver la vie

Susie était âgée d’un an lorsqu’elle a été gravement blessée dans des circonstances encore difficiles à expliquer. Récupérée par le membre d’une association, elle a pu être amenée à la clinique suffisamment à temps pour recevoir des soins. Alors que sa patte était cassée et déboîtée, une équipe vétérinaire a pu la soigner grâce à une broche métallique, des plaques et des vis.

L’histoire s’est déroulée en Caroline du Sud (États-Unis), raconte Newsweek. La vie de la pauvre Susie aurait pu s’arrêter là tant ce qu’elle a vécu est d’une grande violence. C’est finalement la Darlington County Humane Society (DCHS) qui est venue à sa rencontrer et a pu lui apporter réconfort et soins médicaux.

Un mystère à élucider

Susie était au bord d’une route lorsqu’elle a rencontré un membre de l’association. La personne a supposé que la chienne avait été heurtée par une voiture, mais d’autres hypothèses ont émergé par la suite, indiquait Danielle Cahn de l’association.

La blessure que la chienne avait sur la patte était en effet la conséquence d’un coup de fusil et non d’un accrochage. Danielle Cahn confiait : « Ma meilleure théorie sur la façon dont elle s’est retrouvée dans cette situation est qu’elle s’est était errante et s’est retrouvée sur la mauvaise propriété ».

Darlington County Humane Society / Facebook

Une urgence vitale

La balle ayant traversé le tibia de la chienne, il fallait agir pour sa survie. L’idée de l’amputation a été évoquée, mais finalement rapidement mise de côté, les vétérinaires ayant une autre idée en tête.

Admise aussitôt en salle de chirurgie, la patte de Susie a été renforcée avec des plaques, des broches et des vis permettant de la maintenir droite. Cette prouesse chirurgicale n’avait qu’un objectif : redonner un jour sa mobilité à la chienne.

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Une communauté rassemblée autour de Susie

L’histoire de Susie a été racontée sur Facebook, et dans le même temps l’association a eu l’idée de solliciter sa communauté pour subvenir aux soins médicaux onéreux de la chienne. C’est ainsi que 2350 dollars (soit 2040 euros) ont pu être réunis.

Après un long temps passé à la clinique vétérinaire, la chienne a commencé à aller mieux. Perçue comme une boule de poils pleine d’énergie, Susie a toutes les chances de son côté pour aller mieux. Prochaine étape pour elle : trouver une famille qui sache l’apprécier à sa juste valeur et au fait de ce grand traumatisme qu’elle a dû traverser très courageusement.