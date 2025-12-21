Un petit Bouledogue brisé par la négligence redécouvre la joie grâce à l’amour de sa famille d’accueil (vidéo)

Au refuge, Harris était un petit chien triste, assis seul, le regard rempli de mélancolie. Mais grâce à l’amour et aux soins attentifs qu’il a reçus dans sa famille d’accueil, sa transformation a été presque miraculeuse ! Aujourd’hui plein de joie de vivre, ce petit Bouledogue anglais n’aspire qu’à une chose : trouver enfin quelqu’un qui l’adoptera pour la vie.

Les chiens qui n’ont connu que la rue ou la maltraitance ont besoin de temps et de patience pour retrouver confiance. Dans leur guérison, ils ont parfois la chance de pouvoir compter sur les associations de protection animale qui se donnent pour mission de les aider à obtenir une seconde chance dans la vie. C’est notamment ce que fait l'association californienne Roadogs Rescue qui se consacre au sauvetage des Bouledogues. Dernièrement, son attention s’est portée sur le petit Harris pour qui elle espère trouver un foyer permanent.

Une impressionnante transformation

Âgé de seulement un an, Harris est un Bouledogue anglais qui apparaissait bien triste dans une vidéo TikTok de l'association retraçant son parcours. Et pour cause ! Le pauvre toutou avait trouvé une famille, mais l’adoption ne s’est finalement pas concrétisée.

© @roadogsrescue / TikTok

« Après des mois d'attente pour une adoption qui a malheureusement échoué, ce gentil garçon est plus que prêt à trouver le foyer pour la vie dont il rêve », pouvait-on lire en légende de cette publication relayée par Parade Pets. « Il a grandi, guéri, s'est épanoui et maintenant, il en a assez d'attendre. »

Placé en famille d’accueil, Harris a connu une transformation miraculeuse grâce à l’amour et aux soins qu’il a reçus. La vidéo montre son incroyable métamorphose : son pelage et ses yeux ont retrouvé leur éclat, et il semble avoir pleinement récupéré sa vitalité et sa joie de vivre.

@roadogsrescue Harris Wellyfownde has been waiting so patiently for his moment. ???? After spending months on hold for an adoption that sadly fell through, this sweet boy is more than ready for the forever home he’s been dreaming of. He’s grown, healed, blossomed and now he’s just tired of waiting.? Harris is pure joy wrapped in bulldog clumsiness. He tries so hard to catch toys he can’t quite see, rolls around chasing the ones he can, then flops into a pile of dog beds like the goofy king he is. He loves big chews, soft beds, mealtime, and cuddles (especially after a bath). He’s friendly with dogs and cats, sleeps through the night, adores people, and just wants to be everyone’s best friend. He’s wiggly, silly, sweet, sometimes stubborn on walks, and always full of love. He does have some angular limb deformity, but it’s not painful and doesn’t stop him from enjoying life.? Harris has such a bright spirit, and now he just needs someone to choose him. Someone who sees his heart, his humor, and the way he lights up when he finally feels cared for. ????? ???? Rancho Cucamonga, California ? Out-of-state adopters welcomed, but must pick up—no transport provided. ???? Apply at roadogs.org ???? Please share so this amazing boy can finally go home. Thanks Sara for fostering??#dogsoftiktok #dogrescue #englishbulldog ? original sound - ~Lyrics~ - M.

« Harris est un concentré de joie, malgré sa maladresse typique des Bouledogues », apprend-on dans la publication. « Il s'efforce d'attraper des jouets qu'il ne voit pas bien, se roule par terre en poursuivant ceux qu'il peut, puis se laisse tomber sur une pile de coussins comme le roi maladroit qu'il est. Il adore les gros jouets à mâcher, les paniers moelleux, l'heure du repas et les câlins (surtout après le bain). »

© @roadogsrescue / TikTok

« Il a juste besoin de quelqu'un qui le choisisse »

Aujourd’hui, Harris est un petit chien débordant de joie et d’affection, amical avec les chiens, les chats et les humains. Malgré une légère déformation des membres, il reste actif, joueur et plein d’amour, espérant enfin trouver la famille qui lui offrira un foyer pour la vie.

© @roadogsrescue / TikTok

« Il a juste besoin de quelqu'un qui le choisisse. Quelqu'un qui voie son cœur, son humour et la façon dont il s'illumine quand il se sent enfin aimé », assure la légende de la vidéo.

A lire aussi : Après l'enlèvement d'un chiot American Bully, une piste floue sur des images de vidéosurveillance relancent l'espoir au sein de la famille

© @roadogsrescue / TikTok

Avec une telle description, on ne doute pas que le petit chien fasse rapidement fondre le cœur d’une famille aimante ! C'est tout ce qu'on te souhaite Harris !