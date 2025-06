Heurté par une voiture à proximité d’un aéroport, ce chien qui a été laissé sans vie a fait preuve d’une incroyable résilience (vidéo)

Personne ne s’est préoccupé du devenir de Hank lorsqu’il a été renversé par une voiture, sur une petite route de Louisiane (États-Unis), non loin de l’aéroport. Retrouvé par hasard par un service de contrôle animalier quelque temps plus tard, le chien était entre la vie et la mort. Sa résilience nous montre que les animaux sont définitivement capables de tout.

Le sauvetage de Hank fut un travail collectif. C’est le St. Landry Parish Animal Control qui est allé à la rencontre du chien, puis qui l’a confié à la BISSELL Pet Foundation, plus à même de fournir les soins nécessaires à Hank.

@cathy_bissell / Instagram

Une admission en urgence

Devant l’état physique dramatique du chien rescapé, les sauveteurs ont agi au plus vite. Grâce à la BISSELL Pet Foundation, il a été conduit directement dans une clinique vétérinaire partenaire, Lafayette Vet Care. Cathy Bissel, présidente de l’organisation à but non lucratif rapportait à People : « J’ai reçu l’appel signalant que Hank avait été heurté par une voiture juste devant l’aéroport, et je leur ai dit de l’envoyer à la clinique qui travaille régulièrement avec nous ».

Si Hank s’était débrouillé seul et blessé dans la nature durant quelque temps, il était couvert de blessures.

@cathy_bissell / Instagram

« Ses blessures étaient graves »

Les bénévoles de la BISSELL qui ont assisté Hank avant et après ses soins, sont encore sous le choc de la découverte de son histoire. Le conducteur l’ayant renversé ne s’est en effet jamais arrêté. La présidente expliquait : « Cette affaire m’a vraiment marquée. Ses blessures étaient si graves, sa peau était déchirée sur tous les côtés de son corps, ses oreilles étaient endommagées et il souffrait clairement de terribles douleurs ».

Hank a étonné tout le monde en restant très docile et gentil tout au long de sa prise en charge.

A lire aussi : « La vie en chenil lui pèse », après 700 jours passés au refuge, ce chien attend toujours de rencontrer sa future famille (vidéo)

« Une volonté de vivre »

Grâce à la BISSELL, tous les frais médicaux du chien accidenté ont été pris en charge. Au total, il aura passé un mois à la clinique vétérinaire, pour recevoir traitements et suivi nécessaires.

L’association a décidé, au terme de sa convalescence, de parler de lui sur les réseaux sociaux. L’idée était bien évidemment de trouver une famille pour ce bonhomme résilient, mais la présidente ne pensait pas que tout arriverait si vite. En effet, Hank a trouvé sa famille en à peine quelques jours.

Venue du Michigan pour le rencontrer, la famille de Hank a été envahie par l’émotion dès qu’elle a vu ses yeux aimants. Hank était : « le chien qu’ils attendaient ».