Une chienne ayant aidé des dizaines de chiots à rebondir et attendu sa chance pendant 3 ans finit par rencontrer l'amour

Noel a passé la majeure partie de sa vie à prendre soin de ses jeunes congénères et à rêver de sa future famille, puis la chance a fini par lui sourire. C’est une juste récompense pour cette chienne au grand cœur.

1263, c’est le nombre de jours qu’une chienne appelée Noel a passés à attendre d’être adoptée, et son souhait a récemment été exaucé. Son histoire est rapportée par People.

Femelle Pitbull, Noel était arrivée au refuge Lucky Dog Animal Rescue, basée entre Arlington en Virginie et à Washington D.C., en décembre 2020. Elle était enceinte et avait très peur des humains, d’après Stephanie Moore qui était bénévole dans cette structure d’accueil à l’époque.

L’association lui avait rapidement trouvé une famille d’accueil, ce qui lui avait permis d’accoucher et d’élever ses petits dans de bonnes conditions. Après avoir passé le cap du sevrage, ses chiots avaient tous été adoptés. Noel n’avait pas eu cette chance à cause de sa timidité.



Lucky Dog Animal Rescue

La chienne avait été transférée à une autre famille d’accueil qui l’avait aidée à retrouver confiance, puis à une 3e en avril 2023, celle d’Irene Marquez à Silver Spring, dans le Maryland.

« C’était déchirant »

Cette bénévole accueille des chiots depuis 18 ans pour les préparer à l’adoption. Elle se souvient qu’à son arrivée, Noel était si craintive qu’il avait fallu la porter pour la faire entrer. « Elle a couru dans la cage, puis s’est placée dans son coin le plus éloigné et est restée assise là pendant 18 heures, relate Irene Marquez. C'était déchirant ».

3 jours plus tard, la chienne a commencé à pointer le museau hors de la cage pour s’aventurer très brièvement dans la pièce, avant de revenir aussitôt. Elle ne se laissait pas encore approcher.

Ce n’est qu’au bout de plusieurs semaines qu’elle a trouvé le courage de rester durablement hors de la cage, puis 3 mois pour se sentir vraiment à l’aise à la maison et commencer à apprécier les promenades.



Lucky Dog Animal Rescue

Une maman de substitution pour les chiots

Par la suite, Noel s’est mise à prendre soin des chiots accueillis par Irene Marquez. « Peu importe leur taille, du moment qu'il s'agissait de chiots, dit cette dernière. Elle les laissait faire d'elle ce qu'ils voulaient ». Elle se comportait en maman à part entière avec eux, se montrant patiente et douce à leur égard.



Lucky Dog Animal Rescue

En renouant ainsi avec une certaine forme de maternité, la Pitbull a pu sortir davantage de son isolement. Elle était prête pour l’adoption depuis longtemps, mais personne n’avait encore exprimé d’intérêt pour elle.

Jusqu’à ce post publié en juillet 2024 sur Nextdoor, une application de réseautage de voisinage. Il a attiré l’attention de Valerie Smith et Joe Capra. Le couple était propriétaire d’un croisé Husky Sibérien appelé Truffles et était à la recherche d’un compagnon pour l’animal.

Noel a assez attendu

« Nous l'avons vue, puis nous en avons parlé à Lucky Dog et avons découvert qu'elle était en famille d'accueil depuis 3 ans », raconte Joe Capra. Pour lui et Valerie Smith, c’était une longue trop période d’attente pour la chienne et ils devaient y mettre un terme.



Lucky Dog Animal Rescue

Ils l’ont rencontrée chez Irene Marquez et cela a été le coup de foudre. « C'est ma chienne. J'ai hâte de la ramener à la maison », se disait alors Valerie Smith. En fait, le couple avait déjà pris sa décision avant même cette prise en contact ; il avait tout préparé, du stock de nourriture à la médaille de collier avec leurs coordonnées.

L’équipe de Lucky Dog leur avait expliqué qu’il lui fallait du temps pour se détendre et faire confiance aux personnes qu’elle ne connaissait pas. Ils s’y étaient donc préparés, mais à leur grande surprise, Noel n’est restée que quelques minutes dans la cage après son arrivée dans son nouveau foyer. Elle a vite rejoint Valerie Smith et Joe Capra sur le canapé pour regarder la télévision à leurs côtés.

Lucky Dog Animal Rescue