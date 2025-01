Condamné par l’élevage intensif, ce Goldendoodle déjoue les pronostics et triomphe de ses multiples maladies

Furby était très jeune et particulièrement mal en point au moment de sa prise en charge par un refuge. Les chances de survie de ce chiot victime des dérives de l’élevage paraissaient extrêmement réduites, mais il s’est battu pour remonter la pente et ses bienfaiteurs n’ont jamais baissé les bras.

Furby, un petit Goldendoodle, n’avait qu’un mois quand il a été recueilli par l’équipe d’Austin Pets Alive! (APA!), association basée dans l’Etat du Texas, en provenance d’un autre refuge. Il avait été remis à ce dernier par un éleveur qui avait décidé de s’en séparer en raison de son état de santé.

Le chiot devait, en effet, se battre contre une multitude de maladies. Les pronostics étaient très pessimistes quant à ses chances de survie, mais ses bienfaiteurs étaient bien décidés à tout faire pour le sauver. Lui-même s’est courageusement accroché à la vie.



Austin Pets Alive! / Facebook

« Il a été abandonné car il était malade, faisant partie d'une portée dont les autres chiots ne présentaient apparemment aucun symptôme, explique Luis Sanchez, directeur des relations publiques et des communications chez APA!, à The Dodo. Bien que son histoire exacte soit inconnue, la demande pour des races de chiens ‘designers’ comme les Goldendoodles conduit trop souvent à l'élevage de chiots pour le profit plutôt que pour la santé, augmentant ainsi le risque de complications médicales et d'abandons dans les refuges ».

Furby pouvait à peine lever la tête. En outre, il souffrait d’un trouble neurologique qui l’empêchait de tenir sur ses pattes et de marcher. Malgré tout, il continuait d’essayer de se relever et d’avancer, avec une abnégation hors du commun.



Austin Pets Alive! / Facebook

Un rétablissement spectaculaire

Son état s’est peu à peu amélioré, ce qui ne manquait pas d’impressionner ceux qui prenaient soin de lui chez Austin Pets Alive!. Lorsqu’il a été confié à une famille d’accueil, il a continué d’épater tout le monde.

Lui qui avait frôlé le pire quelques semaines plus tôt se mettait désormais à courir et à jouer avec les autres chiens de son foyer provisoire. Sa progression a dépassé toutes les espérances. « Il joue avec ses frères et sœurs d'accueil et apprend ce qu'est l'amour », se réjouit Luis Sanchez.

Furby s'est totalement rétabli, et ce n'est pas la seule bonne nouvelle le concernant ; Austin Pets Alive! a annoncé sur sa page Facebook qu'il a été adopté. On peut le voir sur la photo ci-dessous en compagnie de ses nouveaux propriétaires :

Austin Pets Alive! / Facebook