La vidéo touchante d'une chatte découvrant la maternité et réclamant le soutien de sa maîtresse

Une chatte est devenue maman pour la première fois de sa vie et l’expérience la perturbe quelque peu. Heureusement, elle peut compter sur le soutien et le réconfort de sa propriétaire. Celle-ci n’est d’ailleurs pas la seule à lui tenir la patte durant cette phase délicate.

Entre une utilisatrice de TikTok postant sous le pseudonyme de « @jaxzara » et la chatte qu’elle a adoptée, un lien extrêmement fort et intense s’est mise en place. C’est quasiment une relation mère-fille qui les unit qui n’a fait que se renforcer depuis que la féline a découvert la maternité.

Zara a, en effet, eu des petits et avait plus que jamais besoin de sentir sa maîtresse à ses côtés. C’est ce que l’on peut voir dans la vidéo ci-dessous, postée sur TikTok et relayée par Parade Pets.

Depuis sa mise en ligne le 20 septembre, cette vidéo totalise 2,1 millions de vues sur le réseau social.

La chatte tabby y semblait perdue lorsqu’elle venait chercher de l’aide et se rassurer auprès de son humaine, qu’elle sollicitait en miaulant. Elle l’invitait à la suivre vers l’endroit où étaient confortablement installés ses 5 chatons et ne se détendait que lorsqu’elle la savait à proximité de sa progéniture.



@jaxzara / TikTok

« Chaque fois que je m’en vais, elle commence à miauler », expliquait en effet, la propriétaire dans la vidéo. Une situation qui commençait à la préoccuper, car elle ne savait pas si l’anxiété de Zara n’était que ponctuelle où si elle allait perdurer au-delà de la maternité.

Un papa tout aussi bienveillant

Son inquiétude s’est toutefois atténuée en constatant que la minette devenait de moins en moins anxieuse, à mesure que ses petits grandissaient. Des chatons qu’on la voit d’ailleurs allaiter dans cette 2e séquence partagée un peu plus tard :

La propriétaire de Zara est d’autant plus rassurée qu’elle n’est pas la seule à apporter du réconfort à la chatte et à ses chatons. Le père, Jax, met aussi la main à la pâte et répond toujours présent quand il s’agit de s’occuper des jeunes félins et de veiller sur eux. C’est ce que montre cette 3e vidéo, tout aussi touchante :

A lire aussi : A la rencontre de Jake, un chat Bengal pour qui on a transformé une simple terrasse en paradis félin (vidéo)