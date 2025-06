En rentrant de vacances, ce couple découvre un pauvre chien traumatisé au fond de son jardin et décide de lui donner une seconde chance

En rentrant de vacances en août 2024, Kassidy M. et son fiancé étaient tellement fatigués qu’ils sont directement allés se coucher. Mais à leur réveil le lendemain, une surprise de taille les attendait dans leur jardin. En ouvrant la baie vitré pour aérer leur maison, la jeune femme et son compagnon sont tombés nez à nez avec un Pitbull marron qui se tenait dans un coin, l’air totalement traumatisé. Ignorant totalement ce que ce chien faisait chez eux, le couple a donc décidé d’aller questionner le voisinage, en vain… Personne n’avait jamais vu cette boule de poils ! Sans se poser plus de question, les amoureux ont donc pris le canidé sous leurs ailes. “Etant amoureux des chiens, nous lui avons immédiatement donné autant d'amour que possible, et il a accepté tout cela. Nous lui avons donné des paniers douillets, et il s'y est simplement laissé tomber et s'est reposé”, a raconté Kassidy M. à The Dodo.

© @deadtrumanblack / TikTok

Un renouveau

Renommé Big Baby par leurs soins, le canidé s’est tout de suite montré très amical malgré sa crainte. Ses nombreuses cicatrices prouvent qu’il a fort probablement été utilisé dans des combats canins avant d'atterrir chez ses sauveurs… En le voyant si abattu et prostré, Kassidy a décidé d’emmener le toutou chez le vétérinaire. Ce dernier lui a prescrit des antibiotiques et, en quelques jours, Big Baby s’est transformé. “C’était comme si nous avions un nouveau chien. Il demandait plus d’attention et voulait constamment être à nos côtés. Il a aboyé pour la première fois ! Nous pensions qu’il était silencieux jusqu’au 5e jour. Il s’est amusé avec des jouets et a couru avec nous dehors pour la première fois. Il remuait la queue en permanence et donnait des bisous à tous ceux qu’il rencontrait”, a expliqué la bonne samaritaine.

© @deadtrumanblack / TikTok

Malgré tout, Kassidy et son fiancé savaient qu’ils ne pourraient pas garder Big Baby avec eux. Ils ont alors entrepris de lui trouver une bonne famille et ont fini par dénicher la famille idéale. “Cette expérience nous a donné envie d'accueillir davantage de chiens à l'avenir pour aider à réduire le stress lié aux refuges canins et à trouver des foyers pour toujours pour ces incroyables animaux. Nous avons tellement de chance qu'il nous ait trouvés”, a conclu la jeune femme avec enthousiasme.

© @deadtrumanblack / TikTok