Une chienne enceinte sauvée par une association réserve une grosse surprise à ses sauveteurs lors de la mise bas

En Angleterre, les employés de la Société royale pour la prévention de la cruauté envers les animaux (RSPCA) ont eu une belle surprise après avoir sauvé une chienne en gestation. La maman a donné naissance au double du nombre de chiots prévu !

Donner la vie est une expérience merveilleuse. Elsa, une chienne âgée d'environ 18 mois, arborait un beau ventre rond lorsqu'elle a été récupérée par les agents de la RSPCA de Chelmsford. Aucune information sur son passé ne nous a été révélée à ce jour. Quoi qu'il en soit, la future maman devait être prise en charge en urgence.

La boule de poils a été placée en famille d'accueil, rapporte Mirror, afin que la mise bas se déroule dans les meilleures conditions possibles. « Nous savions qu'Elsa en attendait au moins 6 », a déclaré Kathy Butler, directrice de l'Essex South, Southend & District, une succursale de la RSPCA basée à Rochford.

© RSPCA Essex South and Southend Dogs Needing Homes / Facebook

La grande famille se porte bien

Le 8 mars 2022 fut un grand jour. Et pour cause : Elsa est devenue l'heureuse maman... de 13 chiots ! « Nous avons été choqués, a poursuivi Kathy Butler, certains étaient assez petits, mais Elsa est une maman très attentionnée et a fait un travail formidable jusqu'à présent. »

© RSPCA Essex South and Southend Dogs Needing Homes / Facebook

Avoir une portée aussi impressionnante suggère un travail important. « La maman n'a que 10 mamelons, nous les alternons donc lorsqu'ils tètent pour nous assurer qu'ils reçoivent tous beaucoup de nourriture, a expliqué la directrice du refuge, et nous avons donné aux chiots des biberons supplémentaires. »

À l'heure actuelle, les nouveau-nés bénéficient d'une excellente santé et se développent à merveille. Mais prendre soin de ces magnifiques trésors sur pattes s'avère difficile et coûteux, c'est pourquoi la RSPCA recherche des amoureux des animaux souhaitant les parrainer. Ces derniers pourront proposer un prénom à leur protégé, sur le thème de Disney, comme la maman s'appelle « Elsa », en référence au personnage du dessin animé La Reine des neiges.

Le nombre 13 symbolise souvent la malchance. Toutefois, c'est tout le contraire ici ! La chienne a pu mettre bas en toute sécurité. Un bel avenir attend Elsa et ses petits. « Nous sommes ravis que les 13 chiots soient toujours avec nous et deviennent de plus en plus grands et forts chaque jour », a confié Kathy Butler.