Un homme hospitalisé pour une leucémie lance un appel déchirant pour son chien resté seul

Eli Pruitt, 28 ans, habite Catoosa dans l’Etat de l’Oklahoma (Etats-Unis). Sa seule véritable famille est son chien Moose, mais il n’est plus en mesure de s’occuper de lui en raison de son état de santé. Son voisin et ami Robert Mann lance un appel à l’aide, tant pour soutenir le jeune homme que pour trouver une famille d’accueil pour son compagnon à 4 pattes, rapporte FOX23.

Eli Pruitt était allé se faire soigner pour une pneumonie quand le terrible diagnostic était tombé. « Lorsqu’il m’ont prélevé du sang, raconte-t-il, ils ont dit que mon taux de globules blanc était trop élevé ». Une série d’analyses plus tard, il apprenait qu’il était atteint d’une leucémie.



FOX23

Lui qui vit avec Moose dans une veille maison mal entretenue, sans eau ni électricité, a eu l’impression d’être creux de la vague. Le fait de devoir se séparer de son chien, qui est à ses côtés depuis 4 ans, aggrave ce sentiment. « Il compte beaucoup pour moi », confie-t-il.



FOX23

Eli Pruitt va bientôt subir une ponction de la moelle osseuse dans l’espoir de trouver un donneur compatible. Son hospitalisation devrait durer un à 2 mois. Pendant cette période, il n’y aura personne pour s’occuper de son animal de compagnie.

Mobilisation et promesses de dons, en attendant une famille pour Moose

Robert Mann, qui l’aide autant qu’il le peut, notamment en l’emmenant à ses rendez-vous médicaux, aurait aimé pouvoir accueillir Moose, mais il partage déjà sa petite maison avec ses 5 chiens. C’est d’ailleurs lui qui a lancé l’appel à l’aide pour son voisin.



FOX23

Il assure que Moose est un chien très gentil, malgré ce que son imposant physique pourrait laisser à penser. « Vous avez peur qu’il vous morde [en le voyant], mais il ne le fera pas. Il n'a jamais mordu personne », dit-il à ce propos.

A lire aussi : Nouvelle vie et nouveau nom pour un chien battu par ses anciens propriétaires et ayant désormais 2 congénères comme gardes du corps



FOX23

L’association locale Oklahoma Alliance for Animals et la clinique vétérinaire Woodland West Animal Hospital se sont engagées à prendre en charge la castration et la mise à jour des vaccins de Moose. Par ailleurs, des dizaines de personnes ont fait part de leur intention d’envoyer des dons, notamment en nourriture pour chien et en bois de chauffage. D’autres participeront à des travaux de réparation chez Eli Pruitt.