Une chienne attaquée par un alligator doit son salut à l'intervention héroïque de sa maîtresse

Si Kimberly Spencer admet avoir très peur des reptiles, elle n’a pas hésité à en affronter un, et pas des moindres, quand celui-ci s’en est pris à sa chienne lors de ce qui n’était censé être qu’une promenade sans histoire. Kona s’en est sortie avec des points de suture à l’épaule et devra porter une collerette vétérinaire pendant quelque temps, mais elle a survécu à cette terrifiante épreuve grâce à sa maîtresse.

« Je n’allais pas le laisser prendre mon bébé, c’est tout », expliquait Kimberly Spencer à Spectrum Bay News 9 le mercredi 2 avril, alors qu’elle revenait sur la terrible expérience qu’elle et sa chienne avaient vécue la veille. Une phrase qui en dit long sur l’amour qu’elle éprouve pour Kona et sa détermination à la protéger quoi qu’il arrive.

Le mardi 1er avril, donc, cette habitante du quartier de Westwood Lakes à Tampa, en Floride, promenait près de chez elle la croisée Labrador Retriever adoptée 8 ans auparavant quand le duo a été pris pour cible par un alligator.



Spectrum Bay News 9

Le reptile avait surgi d’un étang. « Soudain, j'ai entendu un bruit et, à 3 mètres de là, on pouvait le voir, se souvient Kimberly Spencer. J'ai vu ses yeux et je l'ai vu se retourner ».



Spectrum Bay News 9

Le crocodilien a foncé vers la chienne, la gueule grande ouverte. Cette dernière s’est ensuite refermée sur Kona sous les yeux terrifiés de sa propriétaire. Celle-ci est toutefois immédiatement passée à l’action. Elle était prête à risquer sa vie pour sauver celle de son amie à 4 pattes. « Je ne laisserais jamais rien lui arriver », dit-elle en effet en se remémorant ces quelques minutes d’effroi.

Kimberly Spencer a « sauté sur son dos et […] ouvert ses mâchoires », libérant Kona dont tout l’avant du corps était prisonnier de la gueule de l’alligator. Une fois la chienne sortie, sa maîtresse s’est empressée de refermer ses mâchoires. L’animal s’est ensuite éloigné pour disparaître dans l’étang.



Spectrum Bay News 9

« J’espère qu’elle comprend qu’elle ira bien »

D’après elle, l’alligator mesurait 2 mètres. Cela a été confirmé par la FWC (Commission de conservation de la faune et de la flore de Floride), qui a chargé un trappeur de le capturer et de le déplacer.

Emmenée aux urgences vétérinaires, Kona a vu ses plaies traitées et suturées. La majeure partie de ses lésions se situent au niveau de l’épaule. Quant à son héroïne de maîtresse, elle a été soignée pour des morsures aux mains.

« J’espère qu’elle comprend qu’elle ira bien et que nous détestons la voir souffrir », confie cette courageuse institutrice tout en caressant sa chienne pour la réconforter.

Spectrum Bay News 9