En choisissant une chienne pour meilleure amie, cette chatte errante très méfiante s'offre un toit et se met à l'abri du besoin

Parfois, une rencontre suffit à changer l’état d’esprit et la vie d’un animal méfiant. Une chienne au grand cœur a réussi là où tout le monde avait échoué, donnant naissance à un lien aussi inattendu que touchant avec une chatte constamment sur ses gardes.

Ce n’est un secret pour personne, les Golden Retrievers se font des amis avec une facilité déconcertante, tant ces chiens sont enjoués, doux et sociables. En digne représentante de la race, Alice a fait honneur à sa réputation en amadouant une chatte errante qui ne faisait confiance à personne.

Leur magnifique histoire d’amitié est racontée dans une publication Reddit par la propriétaire d’Alice, qui se fait appeler “mamadramaqueen” sur le réseau social. Un récit touchant et que relaie Newsweek .

La féline en question, qui possède un pelage noir, errait dans le quartier depuis quelque temps. Personne, parmi les habitants qui essayaient de lui venir en aide, ne parvenait à l’approcher. Elle se méfiait de tout le monde et prenait systématiquement la fuite. “Mais comme nous le savons tous, les Golden Retrievers savent se faire des amis. Et c’est exactement ce qu’Alice a fait”, a écrit mamadramaqueen dans son post.



mamadramaqueen / Reddit

Les premières fois, la chatte préférait observer Alice en restant à bonne distance. Elle a toutefois commencé à se rapprocher au fil des jours. Par la suite, chaque fois que la chienne sortait, la minette venait à sa rencontre.



mamadramaqueen / Reddit

D’inséparables amies

Petit à petit, elle est devenue sa meilleure amie. mamadramaqueen a décidé de l’appeler Kitty.

Alice et Kitty ont pris l’habitude de se retrouver tous les matins devant la maison pour se prélasser sur l’herbe. “Elles adorent passer du temps ensemble”, dit la maîtresse de la chienne. Le duo aime aussi rendre visite au chien des voisins. La chatte a fini par baisser suffisamment la garde pour laisser la famille d’Alice la caresser.



mamadramaqueen / Reddit

Emus, de nombreux internautes ont supplié mamadramaqueen de l’adopter. Chose que cette dernière aurait tant voulu pouvoir faire, mais rendue impossible par l’allergie dont souffre son mari, a-t-elle précisé. Toutefois, Kitty “a désormais sa propre maisonnette chauffée juste sur notre porche, avec de la nourriture, de l'eau et plein de friandises.”

mamadramaqueen / Reddit