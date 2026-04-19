Ce Golden Retriever ayant vécu en appartement fait un joyeux tour du propriétaire dans sa nouvelle grande maison avec jardin (vidéo)

Le rêve de Gus est devenu réalité : ce Golden Retriever profite désormais d’une maison avec jardin, et sa réaction est particulièrement touchante. Filmé lors de sa toute première exploration, le chien affiche une joie débordante en découvrant chaque recoin de son nouveau territoire. Une séquence virale qui illustre parfaitement à quel point ce déménagement a transformé son quotidien.

Gus, un adorable Golden Retriever, n'avait connu que la vie en appartement. Bien entendu, les chiens de cette race peuvent très bien s'adapter à un tel cadre de vie, à condition d'être promenés suffisamment et stimulés physiquement, mentalement et socialement. Il est toutefois indéniable qu'une maison avec jardin leur offre une plus grande liberté.

D'après ses propriétaires, Gus adorait aller chez les parents de ces derniers, où il avait tout le loisir de courir, de s'amuser et de se coucher sur l'herbe. Il pourra désormais le faire à sa guise, puisque ses maîtres ont récemment décidé d'emménager dans une nouvelle maison avec jardin.

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@arcshop96 / TikTok

On peut le voir découvrir son nouveau foyer dans une vidéo émouvante, mise en ligne le 7 avril 2026 sur le compte Tiktok « @arcshop96 », où elle a généré des dizaines de milliers de vues, et relayée par Parade Pets .

Cette publication montre Gus alors qu'il fait « le tour du propriétaire », explorant tous les recoins de la maison en remuant joyeusement la queue, montant à l'étage et découvrant les pièces les unes après les autres.

Voici la vidéo :

@arcshop96 our last home didnt have a yard & he has always loooooved laying in the grass at our parents. we thought he would be nervous moving to a new place, but he has been so at home since day one! ? âm thanh g?c - pocoupleuks - pocoupleuks

L’info Woopets : le jardin remplace-t-il vraiment les promenades ?

Non, un jardin ne remplace pas les promenades, qui sont indispensables. Même spacieux, il reste un environnement connu, pauvre en nouveautés pour le chien. Or, les sorties quotidiennes sont essentielles pour stimuler son flair, découvrir de nouvelles odeurs et exprimer sa curiosité naturelle.

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Les balades jouent aussi un rôle clé dans la socialisation. Rencontrer d’autres chiens, croiser des humains ou s’adapter à différents environnements permet de maintenir un bon équilibre comportemental et de prévenir certaines peurs ou réactions excessives.

Enfin, sur le plan physique et émotionnel, la promenade offre une dépense plus complète et structurée. Elle aide à canaliser l’énergie, à réduire le stress et à limiter les comportements indésirables. Le jardin est donc un excellent complément, mais ne doit jamais se substituer aux sorties quotidiennes.