Trouvée avec ses chiots nouveau-nés tout près d’une route très fréquentée, cette adorable chienne peut enfin espérer la vie qu’elle a mérité

Lorsqu’elle est arrivée au refuge de Triangle Beagle Rescue, en Caroline du Nord, Sweet Jubilee était épuisée. Pendant des semaines, la femelle Beagle avait en effet dû survivre au bord d’une route, par ses propres moyens. Mais elle ne devait pas simplement s’occuper d’elle… Au cours de son errance, elle avait fini par donner naissance à 4 adorables chiots dans son abri de fortune : une caisse de vendange. Fort heureusement, la maman chien a un jour été repéré par un bon samaritain qui passait par là. Immédiatement, l’homme a contacté une association de protection animale en Louisiane. Malheureusement, cette dernière n’était pas en mesure d’accueillir la petite famille en raison du surnombre de pensionnaires.

© Triangle Beagle Rescue / Facebook

Une famille “courageuse”

Mais, comme le précise The Tribune, un jeune couple s’est miraculeusement proposé pour servir de famille d’accueil en attendant un transfert vers Triangle Beagle Rescue. “Cette courageuse petite famille vivait dans une caisse de vendange à côté d’une route très fréquentée. La maman errait dangereusement près de la circulation. Les chiots, âgés d’un peu plus d’une semaine, n’étaient pas encore capables d’ouvrir les yeux”, a expliqué l’équipe de Triangle Beagle Rescue dans une publication Facebook. Pendant quelques semaines, le couple a tout fait pour redonner confiance à Sweet Jubilee et ses petits. La petite troupe a été choyée, aimée et soignée avec bienveillance.

“La maman Beagle, nommée Sweet Jubilee, avait un grand appétit et adorait ses bébés, qui étaient impatients de téter. Le couple a transformé son bureau en nurserie, afin de garantir un environnement sûr et calme pour la chienne et ses petits”, peut-on lire dans la suite de la publication Facebook. En raison de leur naissance dans une caisse de vendange, les chiots ont tous été baptisés de noms liés au raisin : Cotton Candy, Moon Drop, Pinot et Shiraz. Aujourd’hui, ils ont tous été adoptés et il en va de même pour Sweet Jubilee ! “Sweet Jubilee a été adoptée aujourd’hui, et va devenir un ‘Beagle de plage’. Elle va vivre à Ocean Isle ! Félicitations à elle et à sa nouvelle famille”, a révélé l’association avec une vive émotion. Tout est bien qui finit bien !