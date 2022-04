Une caméra à domicile capture le moment merveilleux où un chiot reste seul avec son frère pour la première fois

Un couple a décidé de laisser, pour la première fois, leurs chiot et chien seuls à la maison pour voir le comportement de chacun vis-à-vis de l’autre. Une caméra installée dans leur salon a permis aux propriétaires des canidés de comprendre qu’ils n’avaient absolument aucune inquiétude à avoir quant à leur entente.

Le Berger Australien est connu pour son tempérament à la fois énergique, joyeux et sociable. En règle générale, les chiens de cette race s’entendent plutôt bien avec leurs congénères et ne sont pas particulièrement querelleurs. Alexander et sa femme, propriétaires de 2 Aussies, ne savaient toutefois pas si ces derniers allaient s’apprécier, rapportait Dog Heirs.

L’un est âgé d’un an et demi et répond au nom de Smokey Boo Boo. L’autre est bien plus jeune ; Bill Bobaggins a 4 mois.

D’ordinaire, le couple laisse les chiens au rez-de-chaussée, Bill gardé dans une cage, pendant qu’il travaille à l’étage. Mais Alexandre et son épouse se sont dit qu’il était temps de tester l’entente des 2 quadrupèdes.

Ils ont donc laissé Smokey Boo Boo et Bill Bobaggins seuls, mais tout en les surveillant en direct grâce à une caméra posée dans le salon.



Ring / YouTube

Quand ils ont vu les images, toutes leurs craintes se sont immédiatement envolées. Ils se sont rendu compte que les 2 Bergers Australiens, malgré leur différence d’âge, étaient très complices et s’amusaient comme des fous.

« Heureux de les voir jouer l’un avec l’autre et se dépenser »

La vidéo les montrant jouer, postée sur YouTube, a touché de nombreux internautes. La voici :

« Nous étions heureux qu'ils se divertissent mutuellement, et sans causer de destruction. Nous sommes toujours ravis de les voir jouer l’un avec l’autre et se dépenser », confie Alexander.

