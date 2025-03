L’immense joie d’un propriétaire qui voit son chien paralysé se tenir debout pendant quelques secondes (vidéo)

Candace, une femme originaire de Californie (États-Unis), est l’heureuse propriétaire d’une boule de poils nommée Murphy. La petite famille menait un quotidien paisible jusqu’à ce que l’état de santé du Golden Retriever se dégrade du jour au lendemain. Le chien s’est retrouvé paralysé et, depuis, il mène un combat pour retrouver sa motricité.

Au mois de décembre dernier, Murphy a subitement perdu l’usage de ses membres arrière, rapportait Newsweek. Les examens ont démontré qu’il n’avait pas d’atteinte au niveau neurologique, mais qu’une hernie discale comprimait sa moelle épinière. Il avait besoin d’une intervention chirurgicale en urgence, car sa vie était en jeu : « Il a été opéré d'urgence et il y avait 50 % de chances qu'il remarche », rapportait Candace.

Un travail acharné

Murphy a pu être sauvé grâce à l’intervention, mais n’a malheureusement pas retrouvé l’usage de ses pattes arrière. Il a été équipé d’un fauteuil roulant adapté pour continuer de pouvoir se mouvoir facilement et l’a vite appréhendé : « Il adore ses roues et se déplace toujours, se promène et court, ce qui est génial et lui donne encore une bonne qualité de vie », partageait sa maîtresse.

Cette dernière continue toutefois de garder l’espoir qu’il puisse remarcher un jour. Murphy suit donc des séances de rééducation, dont de l’hydrothérapie. Le toutou se débrouille très bien et suit assidûment ses séances. Il a fait de nombreux progrès et l’un d’eux a particulièrement réjoui sa propriétaire. Laquelle n’a pas manqué de l’immortaliser à l’aide de sa caméra. Ainsi, dans une vidéo partagée sur TikTok, les internautes découvrent le quadrupède sur ses 4 pattes, l’air concentré.

Sa propriétaire, qui tenait son harnais, finit par le lâcher, mais reste à proximité pour assurer sa sécurité. Murphy reste debout seul pendant 5 secondes, une victoire pour Candace : « Il travaille tellement dur [...] Un petit progrès reste un progrès », partageait la femme.

Effectivement, Murphy revient de très loin et ses progrès sont absolument encourageants. Avec sa détermination et celle de sa maîtresse, il pourra peut-être remarcher un jour. En attendant, il poursuit son quotidien en conservant son moral d’acier comme si rien ne pouvait l’atteindre !