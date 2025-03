Un Patou perd un être cher lors d'un accident de la route et erre pendant des semaines avant de trouver refuge dans la grange d'une famille

Baldone a passé près de 3 mois à lutter pour sa survie dans les bois. Ce chien venait de perdre son propriétaire lors de l’accident de la route ayant déclenché sa fugue. De nombreuses personnes ont remué ciel et terre pour tenter de le retrouver et lui venir en aide.

La vie de Baldone, Chien de montagne des Pyrénées de 2 ans, avait basculé le 13 novembre 2024. Ce jour-là, il accompagnait son maître Rob Bowen lors d’un trajet en voiture quand un accident était survenu sur l’autoroute, près d’Olney dans le Montana (Etats-Unis).

Le conducteur avait perdu la vie sur le coup. Son ami à 4 pattes était resté à ses côtés, mais avait pris peur à l’arrivée des secours. Baldone s’était enfui et avait disparu dans la nature. Les 3 autres chiens de Rob Bowen, des Patous eux aussi, avaient été laissé à la maison.



Cœur d’Alene Press

De multiples tentatives de localisation et de sauvetage avaient été entreprises, mais Baldone était trop apeuré pour se laisser approcher. Sensibles à sa détresse, Bonnie Hodges et sa voisine Suzi Law ont activement participé aux recherches, tant à Olney qu’à Whitefish et Stryker, plus au nord.

« Nous avons parlé à d'innombrables personnes, raconte Bonnie Hodges à Cœur d’Alene Press. Nous faisions un tour en voiture 2 fois par semaine. Sinon, nous étions au téléphone pour nouer des contacts. J'ai rencontré beaucoup de bonnes personnes et il n'y en avait pas une qui ne priait pas avec ferveur. »

Le duo a également demandé à des conducteurs de motoneiges, qui pouvaient atteindre des sites inaccessibles avec d’autres moyens de locomotion, de placer une caméra de surveillance et des points de nourrissage dans le secteur.

Bonnie Hodges et Suzi Law se sont rendues sur les lieux de l’accident et ont d’abord cru tenir une piste, avant la désillusion. « Il y avait de grandes empreintes de pattes... Et c'était notre dernier signe d'espoir, indique la première. Nous nous sommes littéralement retrouvées dans une impasse. Il n'y avait plus rien. Plus personne n'appelait. »

La quête s’est inlassablement poursuivie malgré tout. Elle a bénéficié du soutien de bûcherons, de guides, de gardes-forestiers et d’autres services de protection de la faune et de la flore locales.

Retrouvé et placé en famille d’accueil

Baldone, lui, faisait de son mieux pour survivre seul dans les forêts enneigées. Au bout de 84 jours de cavale, il a décidé de s’introduire dans une grange située à une quinzaine de kilomètres du lieu de l’accident.



Cœur d’Alene Press

Les propriétaires l’ont accueilli à bras ouverts ; ils lui ont fourni abri, nourriture et eau. « Il a trouvé son chemin qui le menait à l'endroit où il devait être », dit Bonnie Hodges.

Informées, les éducatrices canins Kelly Zavalney et Sam Solum, membres de l’association Humane Society of Northwest Montana, se sont rendues sur place et ont emmené le chien à la clinique vétérinaire de Whitefish.



Cœur d’Alene Press

Malgré toutes ces semaines passées en mode survie extrême, le robuste et courageux Baldone était en bonne santé. Il avait toutefois perdu beaucoup de poids ; il ne pesait que 32 kilogrammes au moment de son sauvetage, alors que son poids normal se situe autour des 70 kilogrammes.

Il a été confié à une famille d’accueil auprès de laquelle il poursuit sa convalescence. En quelques jours, il a repris 9 kilogrammes. L’organisation Great Pyrenees Rescue Montana lui cherchera un adoptant dès qu’il sera prêt. L’association a déjà trouvé des foyers aimants pour les 3 autres Patous de la famille endeuillée.