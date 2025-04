Cette maman Husky ayant vécu dans la rue ne peut pas supporter l’idée d’être séparée de son chiot et veille sur lui durant son opération de la patte

Miss Honey est une maman louve qui ferait tout pour sa fille, Matilda. Âgée de 2 mois, cette dernière est née dans la rue et a bénéficié d’une protection maternelle touchante. Alors que la mère et la fille viennent d’arriver au refuge, les bénévoles ont constaté que la séparation était impossible.

Miss Honey, une Husky, s’est démenée pour préserver la vie de son chiot. En arrivant au refuge de la Kentucky Humane Society (États-Unis), elle ne pesait que 14 kilogrammes, elle aurait dû en faire le double. Depuis la naissance de Matilda, elle s’était appliquée à l’allaiter, à la soigner, mettant en péril sa propre santé. La mère comme la fille ont été prises en charge, ce qui était plus que nécessaire.

Kentucky Humane Society

2 chiennes dans un état préoccupant

Les bénévoles de la Kentucky Humane Society racontaient à The Dodo que « les instincts maternels de Miss Honey l’ont amenée à donner la priorité à son bébé de 2 mois ». La santé de la chienne est rapidement devenue une priorité pour l’équipe qui affirmait : « En tant que mère allaitante, Miss Honey a donné tout ce qu’elle avait à son chiot innocent, laissant son propre corps léthargique, mal nourri ».

Kentucky Humane Society

Malheureusement, la santé de la petite Matilda laissait aussi à désirer. Elle souffrait d’une blessure à la patte arrière, qui semblait être infectée.

La preuve d’un amour immense

Alors que l’équipe s’occupait de Matilda dans une pièce attenante, elle a pu constater que la séparation du chiot et de sa mère était mal acceptée. En effet, dès la porte franchie, la maman s’est mise à hurler. Les bénévoles ont compris que Miss Honey et sa fille venaient d’être séparées pour la première fois. La maman louve a été invitée à rejoindre sa fille, et s’est assurée qu’elle allait bien.

« Nous sommes là pour les aider »

Miss Honey et Matilda ont été placées dans une famille d’accueil. Dans cet environnement, elles ont appris à faire confiance en l’humain, et ont progressivement accepté des séparations ponctuelles.

Kentucky Humane Society

Matilda a consulté une nouvelle fois le vétérinaire, qui a estimé que sa patte devrait être amputée. Miss Honey a pu être présente juste avant l’opération auprès de sa fille et au moment du réveil.

Pour le moment, la maman et la fille grandissent ensemble et sont « plus confiantes ». Leur histoire les amènera peut-être à rencontrer une famille prête à les accueillir toutes les deux.

