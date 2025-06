Son frère canin bloque le couloir pour l’embêter, cette chienne tente toutes les solutions pour passer mais il ne bouge pas d’un poil (vidéo)

Entre frère et sœur, les chamailleries et autres espiègleries sont monnaie courante. Chez nos amis à 4 pattes aussi, et ils n’hésitent pas à se taquiner gentiment. Certains toutous ont un tempérament plus farceur, comme Kaiyo qui trouve toujours une bonne occasion pour embêter sa sœur Lulu.

Riki est une TikTokeuse habitant à Tempe, une ville située dans la banlieue de Phoenix en Arizona (États-Unis). Elle est la propriétaire de 2 toutous : Kaiyo, le frère et Lulu, sa sœur. Comme souvent, dans une fratrie, il arrive que l’un embête l’autre, ce qui aboutit assez souvent à des disputes.

Ce jour-là, pour ennuyer sa sœur, Kaiyo avait décidé de se coucher en plein milieu du petit couloir permettant d’accéder à la pièce où se trouvait Riki. Le frère étant de type Husky, il en a hérité à la fois la corpulence, mais aussi le caractère facétieux.

Sentant probablement venir une scène cocasse, la maîtresse amusée a décidé de filmer le spectacle. Bien lui en a pris, car rapidement, on peut voir Lulu qui arrive et souhaite rejoindre son humaine. Seulement voilà, le passage est bloqué par Kaiyo qui est allongé et prend toute la place. Le toutou pousse même le vice à faire croire à sa sœur qu’il dort, alors que nous voyons bien qu’il a les yeux grands ouverts ; nous rendant ainsi complices de son forfait.



© @rikik29 / TikTok

Pourtant, Lulu ne se laisse pas faire, et elle décide de manifester son mécontentement en aboyant. Malheureusement pour la chienne, son frère est du genre têtu, et il ne semble pas vouloir bouger d’un poil. Il faudra ainsi attendre l’intervention de Riki pour débloquer à la fois la situation et le passage.

Sur le compte TikTok @rikik29, en plus de la vidéo reprise par PetHelpful, on peut également voir une autre scène filmée, où Kaiyo a encore décidé de s’en prendre à sa pauvre sœur. Le texte qui l’accompagne est d’ailleurs explicite : “De retour ! Le frère agaçant dans toute sa splendeur ! Je ne te laisse pas entrer sans me battre !”. On peut alors voir sur les images que le toutou bloque une porte cette fois-ci. Bien décidé à ne pas la laisser Lulu entrer sans une petite bagarre au passage. Pour le moment, le score est donc de 2 à 0 pour Kaiyo.

A lire aussi : Alors qu’on lui avait promis de revenir, ce chien a attendu 372 jours avant de croiser une femme à la recherche d’un oublié comme lui (vidéo)